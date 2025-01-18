Дресирувати їх -одне задоволення: топ найрозумніших порід собак

Собаки для своїх власників часто як діти, і більшість господарів вважає свого улюбленця найкращим і найрозумнішим. Проте існують породи, інтелект яких науково доведено.

Довгий час лідером серед найрозумніших була порода бордер-коллі, але тепер ситуація змінилася. Про це повідомляє РБК-Україна.

Найрозумніша порода собак

У дослідженні, яке провели вчені з Університету Гельсінкі, взяли участь породи, що традиційно вважаються найрозумнішими, серед яких:

Бельгійський малінуа

Австралійський келпі

Лабрадор ретрівер

Золотистий ретрівер

Шотландська вівчарка

Німецький ховаварт

Іспанський водяний собака

Шетландська вівчарка

Англійський кокер-спанієль

Австралійська вівчарка

Німецька вівчарка

Фінський лапфунд

Бордер-коллі

Усі собаки пройшли 10 тестів, які складалися із семи когнітивних і трьох поведінкових завдань. Наприклад, їм потрібно було обійти прозору V-подібну огорожу, щоб дістатися до їжі, а також реагувати на п’ять різних людських жестів: постійне вказування, коротке вказування, вказівка ногою, вказівка з поворотом обличчя та стеження за поглядом.

Також вчені перевіряли, як собаки демонструють самостійність і контактують із людиною в ситуаціях, коли для виконання завдання потрібна допомога, наприклад, щоб дістати їжу з закритої коробки.

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Лідери дослідження

За підсумками випробувань найкращими виявилися собаки породи бельгійський малінуа, які набрали 35 балів із 39 можливих. Проте навіть у цієї породи є слабкі місця — наприклад, вони не дуже успішно виконували завдання, де треба було дістати їжу з прозорого циліндра.

Малінуа відомі своєю витривалістю та розумом, адже вони традиційно використовуються як пастухи. Ця робота вимагала швидкого реагування, самостійності у прийнятті рішень і високого рівня самоконтролю.

На другому місці опинився австралійський келпі (26 балів), а на третьому — лабрадор ретрівер (25 балів). Бордер-коллі, якого раніше вважали найрозумнішим, цього разу зайняв лише четверте місце, а п’ятим став золотистий ретрівер.

Чому малінуа найрозумніший?

Науковці пояснюють високий рівень інтелекту бельгійського малінуа їхнім історичним призначенням. Робота пастуха вимагала швидкого мислення, здатності приймати рішення без допомоги людини та підвищеної працездатності. Багаторічна селекція закріпила ці риси, зробивши малінуа не тільки розумними, а й витривалими.

Оцінка інтелекту собак

За словами відомого кінолога професора Стенлі Корена, у книзі "Інтелект собак" інтелект тварин поділяється на три категорії:

Інстинктивний інтелект — здатність виконувати завдання, для яких породу виведено. Адаптивний інтелект — здатність пристосовуватися до навколишнього середовища. Працездатність і слухняність — готовність працювати разом із людиною.

У своєму рейтингу професор Корен назвав найрозумнішими такі породи:

Бордер-коллі Пудель Німецька вівчарка Золотистий ретрівер Доберман пінчер Шетландська вівчарка Лабрадор ретрівер Папійон Ротвейлер Австралійська пастуша собака

Бордер-коллі цінуються за інстинктивні здібності, спритність і легкість у дресируванні, а пуделі славляться своєю розумністю та здатністю швидко засвоювати нові команди.

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