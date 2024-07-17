Дощі, грози та зниження температури: коли в Україні нарешті спаде спека

В найближчі 10 днів в Україні очікується деяке зниження температури, екстремальної спеки не прогнозується. Температура повітря знизиться з 40 до 30 градусів.

Про це повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу в Медіацентрі Україна. Вона зазначила, що з 18-19 липня розпочнеться перебудова повітряних мас, що призведе до послаблення спеки.

В цей період очікуються грози, град та шквали, особливо в західних, північних та центральних регіонах країни.

Вас також зацікавить: Як запобігти тепловому удару і що робити, коли він трапився

Вдень 18 липня температура на заході та півночі України знизиться до 30 градусів, тоді як на півдні, сході та в центрі спека утримається до 35 градусів.

Птуха також зауважила, що з кожним роком періоди з теплою погодою стають тривалішими, а з холодною – коротшими. Ця тенденція спостерігається не тільки в Україні, але й у багатьох регіонах світу.

За останній рік кожен місяць ставав аномально теплим, а загальна температура вже перевищує прогнозовану на 1,5 градуса. Це свідчить про поступове потепління клімату.

Попри ці зміни, клімат України залишається помірно континентальним, хоча на півдні країни спостерігаються значні кліматичні зміни.

Таким чином, найближчим часом українцям не варто очікувати різких перепадів температури, хоча певне послаблення спеки все ж прогнозується.

Нагадаємо, смертельна спека може знищити п'ять регіонів на планеті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!