Доступний продукт допоможе легко позбутися плісняви у пральній машинці

Залишки кондиціонера, цвіль і вапняний наліт можуть накопичуватися та призводити до забруднення пральної машини. Бруд і залишки всередині машини можуть потрапити на одяг, викликаючи його запах.

Для ефективної роботи пральні машини слід чистити раз на місяць. Для цього не обов'язково купувати дорогу та агресивну хімію, повідомляє Express.co.uk.

Зокрема, можна використовувати білий оцет або лимонну кислоту для очищення пральної машини. Достатньо запустити цикл гарячої води з оцтом або лимонною кислотою, оскільки це допомагає видалити будь-які накопичені залишки.

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Для цього варто запустити машину з порожнім завантаженням та однією чашкою білого оцту. Після завершення циклу потрібно протерти ущільнювач дверцят і дозатор для миючого засобу.

Природна кислотність оцту вб’є будь-які бактерії та розщепить бруд у машині. Також можна насипати півсклянки харчової соди прямо в барабан.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

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