Домашній тостовий хліб: рецепт
Моя бабуся ніколи не купувала хліб у магазині – вона балувала нас домашнім, передаючи з ним тепло своїх рук та серця. У мене це завжди викликало захоплення... Домашній хліб це щось неймовірне. Щоразу, коли я вдихаю його аромат, відрізаю рум'яний окраєць, чую хрускіт і бачу, як розлітаються крихти, я знову потрапляю в дитинство. А від того, що я спекла цей хліб сама, відчуваю гордість та щастя! Мені дуже хотілося б передати вам це дивовижне почуття, шматочок цієї безтурботної радості. Випекти хліб вдома – це легко!
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- 300 г пшеничной муки
- 5 г соли (это 1 ч. л. с небольшой горкой)
- 100 мл воды (комнатной температуры)
- 100 мл молока (комнатной температуры)
- 10 г прессованных дрожжей
КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?
Шаг 1
Готовим тесто для хлеба. Растираем кончиками пальцев муку со свежими дрожжами.
Если вы используете сухие дрожжи, то придерживайтесь пропорции, которую производитель указал на упаковке. Чаще всего это 11 г дрожжей на 1 кг муки.
Шаг 2
Добавляем соль.
Шаг 3
Добавляем молоко и воду комнатной температуры.
Шаг 4
Замешиваем тесто. Изначально оно может липнуть и быть вязким, но добавлять муку не стоит, так как будущий хлеб может утратить легкость и воздушность.
Шаг 5
Перекладываем тесто на стол и вымешиваем в течение 15-20 минут. При этом тесто необходимо растягивать и складывать. Основная задача — насытить тесто воздухом и вдохнуть жизнь!
Для замеса теста лучше использовать комбайн (насадка "крюк") и делать замес на средних оборотах 15-20 минут. Но поскольку комбайн есть не у всех, можно замешивать тесто руками. Лично я так и делаю.
Шаг 6
Когда тесто будет полностью отлипать от стола, станет упругим, эластичным и гладким, скатываем его в шар. Миску слегка подпыляем мукой и кладем в нее тесто. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте, без сквозняков, на 1 час.
За это время оно должно увеличиться в объеме в два раза.
Шаг 7
Готовим хлеб. Когда тесто подойдет, обминаем его, чтобы убрать воздух.
Шаг 8
Формируем хлеб в виде "кирпичика" и выкладываем в смазанную сливочным маслом форму.
Шаг 9
Снова оставляем тесто для расстойки примерно на 1 час. За это время оно опять поднимется.
Шаг 10
После расстойки форму накрываем противнем и кладем сверху что-нибудь тяжелое — я использую для этих целей кирпич.
Шаг 11
Разогреваем духовку до 250°С, помещаем в нее форму и снижаем температуру до 220°С.
Шаг 12
Выпекаем хлеб 20 минут, затем убираем груз и противень. Держим хлеб в духовке еще 5-7 минут и после достаем.
Шаг 13
Даем хлебу полностью остыть.