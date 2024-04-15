Домашній тостовий хліб: рецепт

Моя бабуся ніколи не купувала хліб у магазині – вона балувала нас домашнім, передаючи з ним тепло своїх рук та серця. У мене це завжди викликало захоплення... Домашній хліб це щось неймовірне. Щоразу, коли я вдихаю його аромат, відрізаю рум'яний окраєць, чую хрускіт і бачу, як розлітаються крихти, я знову потрапляю в дитинство. А від того, що я спекла цей хліб сама, відчуваю гордість та щастя! Мені дуже хотілося б передати вам це дивовижне почуття, шматочок цієї безтурботної радості. Випекти хліб вдома – це легко!

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300 г пшеничной муки

5 г соли (это 1 ч. л. с небольшой горкой)

100 мл воды (комнатной температуры)

100 мл молока (комнатной температуры)

10 г прессованных дрожжей

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

Шаг 1

Готовим тесто для хлеба. Растираем кончиками пальцев муку со свежими дрожжами.

Если вы используете сухие дрожжи, то придерживайтесь пропорции, которую производитель указал на упаковке. Чаще всего это 11 г дрожжей на 1 кг муки.

Шаг 2

Добавляем соль.

Шаг 3

Добавляем молоко и воду комнатной температуры.

Шаг 4

Замешиваем тесто. Изначально оно может липнуть и быть вязким, но добавлять муку не стоит, так как будущий хлеб может утратить легкость и воздушность.

Шаг 5

Перекладываем тесто на стол и вымешиваем в течение 15-20 минут. При этом тесто необходимо растягивать и складывать. Основная задача — насытить тесто воздухом и вдохнуть жизнь!

Для замеса теста лучше использовать комбайн (насадка "крюк") и делать замес на средних оборотах 15-20 минут. Но поскольку комбайн есть не у всех, можно замешивать тесто руками. Лично я так и делаю.

Шаг 6

Когда тесто будет полностью отлипать от стола, станет упругим, эластичным и гладким, скатываем его в шар. Миску слегка подпыляем мукой и кладем в нее тесто. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте, без сквозняков, на 1 час.

За это время оно должно увеличиться в объеме в два раза.

Шаг 7

Готовим хлеб. Когда тесто подойдет, обминаем его, чтобы убрать воздух.

Шаг 8

Формируем хлеб в виде "кирпичика" и выкладываем в смазанную сливочным маслом форму.

Шаг 9

Снова оставляем тесто для расстойки примерно на 1 час. За это время оно опять поднимется.

Шаг 10

После расстойки форму накрываем противнем и кладем сверху что-нибудь тяжелое — я использую для этих целей кирпич.

Шаг 11

Разогреваем духовку до 250°С, помещаем в нее форму и снижаем температуру до 220°С.

Шаг 12

Выпекаем хлеб 20 минут, затем убираем груз и противень. Держим хлеб в духовке еще 5-7 минут и после достаем.

Шаг 13

Даем хлебу полностью остыть.