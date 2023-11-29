Домашні дріжджі: простий рецепт, який швидко стане улюбленим

Дріжджі, які часто потрібні для випічки, можна приготувати самостійно. При цьому не потрібно багато інгредієнтів.

Існує чимало різних рецептів, але ми разом з Pixel поділимося перевіреним. В основі таких дріжджів – житній хліб.

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Для початку візьміть 500 г житнього хліба та наріжте його на дрібні шматки. Далі у миску налийте 0,5 л кислого молока та поставте грітися на вогонь.

Коли все підготується, до молока додайте хліб, перемішайте. До вже підготовленої суміші всипте 3 столові ложки цукру і жменю родзинок, які потрібно попередньо промити. Усю масу треба добре перемішати та поставити у тепле місце на 1 добу.

Як мине 24 години, цей продукт потрібно процідити через сито або марлю. Хліб, що залишився на ситі, добре відіжміть. Рідину перелийте у пляшку, закупоріть та залиште зберігатися у теплому місці.

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