Додадуть особливу нотку: названо дрова, на яких краще за все смажити шашлик

Весняні дні приваблюють нас вибиратися на природу, де ми можемо насолодитися ароматними шашликами. Однак, не всі знають, що таємниця ідеального смаку цієї страви криється у правильному виборі дров для мангала.

Якщо ви не хочете зіпсувати свій відпочинок невдалими шаликами, то не варто використовувати хвойні породи дерев, оскільки вони мають властивість виділяти смолу, що може вплинути на смак страви та навіть пошкодити сам мангал. Про це пише ТСН.

Під час жарки шашликів на природі слід звертати увагу на якість дров. Не користуйтеся трухлявими або гнилими деревами для отримання вуглів, оскільки вони не забезпечать належного жару і не зможуть дати необхідної температури для хорошого просмаження м'яса.

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Уникайте використання фарбованої деревини, оскільки під час нагрівання вона може виділяти шкідливі речовини, які вплинуть на смак страв і можуть бути шкідливі для здоров'я. Також слід уникати вологих дерев'яних брусків, які не тільки не забезпечать належного жару, але і будуть виділяти зайвий дим і кіптяву.

Які дрова краще обрати для приготування шашликів

Для смаження шашликів найкращими вважаються дрова фруктових дерев, проте також підійдуть береза або дуб:

Абрикосові дрова надають шашликам цікаві мигдалеві нотки смаку, тривалий час горять і залишають мінімум попелу, що полегшує очищення мангала після використання.

Яблуневі дрова мають щільну структуру, яка мінімізує кількість утвореного попелу під час горіння, при цьому додають м'ясу екзотичні фруктові нотки.

Грушеві дрова збагачують шашлики цікавим фруктовим смаком і виділяють достатньо жару, щоб зберегти м'ясо соковитим під час приготування.

Вишневі дрова горять довго, що дозволяє готувати кілька порцій без перерви для підтримання вогню.

Дубові дрова надають м'ясу легкий аромат копченості та горять тривалий час, вони ідеально підходять для приготування великої кількості шашлику.

Липові дрова використовуються для смаження молодого м'яса, зокрема телятини, щоб покращити та підсилити його смак.

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