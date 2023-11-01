Додайте цей інгредієнт до тушкованої капусти і ви закохаєтесь у цю страву

Тушкована капуста завжди була вельми смачною і ситною стравою, яку важко відмовитися спробувати. Звісно ж, ця страва надзвичайно апетитна в самому своєму базовому вигляді, але існують способи покращити її смак, які розкажемо вам сьогодні.

Традиційно, тушкована капуста готується з капусти, солі, перцю, цукру та засмажки з цибулі, моркви і томатної пасти. Однак, секрети кулінарів можуть внести особливий смак і аромат до цієї страви, який захочеться спробувати всім вашим гостям, пишуть Патріоти України.

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Як поліпшити смак тушкованої капусти?

Один з найважливіших інгредієнтів, який може відчутно покращити її смак, це борошно. Без цієї складової страва може виходити рідкою та мати неприємну кислинку. Для одного кілограма продукту, вам знадобиться лише одна столова ложка борошна.

Досвідчені кулінари рекомендують попередньо обсмажити борошно на сухій сковороді, аби позбавити його неприємного смаку. Це борошно можна додавати безпосередньо під час приготування засмаження. Важливо вдивлятися в процес готування, щоб уникнути утворення грудочок і попередити можливість підгорання овочів.

Борошно сприяє усуненню рідкості та надмірної кислинки, яка може бути характерною для деяких сортів капусти. Смак тушкованої капусти стає ніжнішим і виразнішим завдяки цьому інгредієнту.

Крім того, для тушкованої капусти також рекомендується додати коріандр – природний "підсилювач смаку". З коріандром, ця страва набуде цікавого присмаку, який не залишить байдужими гостей. Якщо ви готуєте тушковану капусту на сковороді об'ємом 3-4 літри, додайте приблизно одну чайну ложку коріандру. Спробуйте ці секрети, і ваша тушкована капуста стане неймовірно смачною та апетитною стравою, яку захочеться скуштувати знову і знову.

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