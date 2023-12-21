Додайте цей інгредієнт, щоб правовий салат став краще: рецепт до нового року

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Як приготувати крабовий салат з плавленим сиром
Салати з крабовими паличками – це завжди смачно і швидко. Вони підходять як для святкового столу, так і для повсякденного обіду або вечері.
Ось рецепт смачного салату з крабовими паличками, плавленим сиром і кукурудзою від кулінарки Таті Чуднової, яким вона поділилась у себе в Instagram.
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Інгредієнти:
- 200 г крабових паличок
- 2 яйця
- 100 г плавленого сиру
- 100 г консервованої кукурудзи
- зелена цибуля за смаком
- майонез за смаком
Спосіб приготування:
- Крабові палички відваріть або розморозьте і наріжте кубиками.
- Яйця відваріть, остудіть і натріть на тертці.
- Плавлений сир натріть на тертці.
- Зелену цибулю дрібно наріжте.
- Зберіть салат шарами:
- Крабові палички
- Майонез
- Плавлений сир
- Майонез
- Яйця
- Майонез
- Кукурудза
- Майонез
- Зелена цибуля
- Прикрасьте салат за смаком.
Поради:
- Для більшого смаку можна додати в салат трохи тертого часнику або свіжого огірка.
- Якщо ви не любите кукурудзу, її можна замінити на інші овочі, наприклад, морква, капуста або цибуля.
- Для більш ніжного смаку майонез можна замінити сметаною або йогуртом.
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