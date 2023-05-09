До приходу гостей або смерті: що означає, коли ножиці падають на підлогу

Правила і прикмети, пов'язані з ножицями, завжди цікавили і цікавлять людей. Часто вони мають символічне значення і відображають старовинні вірування та традиції. Однак, варто зазначити, що прикмети не мають наукового підтвердження і базуються на марновірствах.

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Згідно з прикметою, падіння ножиць може означати прихід гостей до вашого будинку. Це можуть бути далекі родичі або сусіди. Проте, якщо ви не готові приймати гостей або не бажаєте їх приходу, то, за прикметою, варто постукати ножицями по столу тричі, щоб змінити рішення гостей.

За прикметою, тріснуті ножиці можуть передвіщати незручності, які ви зазнаєте незабаром. Згідно з прикметою, якщо ножиці зламались під час падіння, це може означати, що ваші мрії та бажання незабаром не здійсняться.

Встрявання ножиць у підлогу з гучним гуркотом може передвіщати велику сварку з кимось із домочадців. Якщо ножиці встромилися в якусь частину вашого тіла, то це нехороший знак того, що неприємності можуть трапитися, як в особистому житті, так і на роботі.

Не можна давати ножиці комусь лезом від себе. Це може передвіщати сварку з тією людиною, якій ви віддаєте ножиці. Якщо дати їх коханій людині від себе вістрям, то це може передвіщати швидке розлучення.

Якщо швачка під час роботи випустить ножиці, то це може означати, що незабаром їй доведеться зшити траурний костюм. Ця прикмета має символічне значення, пов'язане зі смертю. Люди похилого віку вірять, що знайти ножиці є поганим знаком, який може передвіщати нещастя або матеріальні труднощі.

Якщо ви бажаєте зробити оберіг для свого будинку, то можна повісити закриті ножиці над дверима. За прикметами, дарування ножиць вважається поганим знаком, який може передвіщати біду та нещастя. Щоб пом'якшити цю прикмету, можна додати до подарунку монетку або інший символ багатства.

Якщо ваші ножиці стали тупими, то, за віруваннями, це може свідчити про наявність людини, яка намагається завдати вам шкоди. Рекомендується мати при собі якийсь захисний талісман для відвернення негативної енергії.

Якщо просто грати з ножицям, нічого не розрізаючи, то вони можуть образитися, що також стане причиною бід. Щоб вся нечиста сила вийшла з вістря цього предмета, необхідно брати ножиці теплими руками. Якщо не слідувати цій прикметі, то це може стати причиною безгрошів’я.

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