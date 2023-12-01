До неприємностей і не тільки: чого очікувати, якщо порвався одяг

Наші предки вірили, що одяг рветься не просто так. Що означає появи діри на штанах чи кофті підкаже Час Дій.

Якщо рветься одяг, це може вказувати на труднощі в матеріальному плані, свідчачи про неспроможність розумно керувати грошима.

Відмітини від вогню або попелу на одязі можуть пророкувати проблеми з законом та спонукають переглянути спосіб життя. Рвана підкладка обіцяє зради чи проблеми в особистому житті. Порваний одяг може пророкувати неприємності на роботі або конфлікти в бізнесі.

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Зіпсовані застібки чи ґудзики також мають своє значення. Наприклад, зламана блискавка на верхньому одязі свідчить про надходження глобальних змін у особистому житті. Якщо від пальто відірвався ґудзик, це може сигналізувати про несподіваний початок серйозного роману з глибокими почуттями. Випавша заклепка може передвіщати неприємні розмови чи плітки. Відірвана нашивка може сигналізувати про серйозні непорозуміння в діловому оточенні.

Також існують прикмети, пов'язані з розходженням швів на одязі. Розійшовшись по швах, штани можуть передбачати серйозні неприємності. Якщо тріснув шов на сорочці, це можуть свідчити про отримання важливої інформації, корисної для особистого благополуччя. Порвані рукавички можуть пророкувати серйозну сварку з близькою людиною.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

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