Для здоров'я шкіри, серця та кісток: яку рибу треба їсти частіше

Риба завжди вважалася одним із найкорисніших продуктів для здоров'я. Але, окрім того, що вона додає смаку вашому столу, деякі види риби виявляються справжніми супергероями для вашого здоров'я, зокрема для кісток, серця та шкіри.

Дослідження підтверджують, що регулярне вживання риби допомагає зміцнити кістки. Тож, які конкретні види риби найбільш корисні для вашого здоров'я кісток, розібралося видання thehealthsite.

Також вас може зацікавити: З'їжте це перед тренуванням: корисні білки при діабеті

Сардини виявляються справжнім скарбом для кісток. Крихітні рибні кістки містять багато кальцію, омега-3 жирних кислот і вітаміну D, що необхідні для формування міцних кісток. Крім того, вони зменшують тривогу та депресію, а також контролюють рівень цукру в крові.

Лосось також заслуговує на увагу. Він багатий омега-3 жирними кислотами і вітаміном D, що сприяють зміцненню кісток та зменшують втрату кісткової маси. Крім того, споживання лосося допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань і контролювати вагу.

Не менш корисна для кісток є скумбрія. Вона також містить омега-3 жирні кислоти, вітамін D і протизапальні сполуки, які зменшують біль у суглобах і ригідність м'язів у людей з ревматоїдним артритом.

Тож, збагативши свій раціон такими корисними видами риби, ви можете забезпечити свої кістки, серце та шкіру всім необхідним для здоров'я і довголіття.

Раніше дієтологи назвали ідеальний час для сніданку, обіду та вечері.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!