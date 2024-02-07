Для здоров'я та довголіття: Чому ви маєте частіше їсти кедрові горіхи
Хто не любить смачні та корисні горішки? А ви знали, що серед них є справжній чемпіон за кількістю корисних речовин? Це кедрові горішки, які не лише ласують, але й бережуть наше серце, мозок та дарують довголіття!
Пам'ятайте про протипоказання: кедрові горішки не рекомендується вживати людям з жовчнокам'яною хворобою та холециститом. Вживайте кедрові горішки з розумом, і вони подарують вам здоров'я, красу та довголіття, пише ТСН.
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Чим же так корисні кедрові горішки?
- Активна робота мозку: Завдяки омега-3, кедрові горішки покращують пам'ять, концентрацію та когнітивні функції.
- Молодість та краса: Амінокислоти в складі горішків омолоджують клітини організму, роблячи шкіру сяючою, а волосся - міцним.
- Допомога в схудненні: Невелика порція горішків дарує відчуття ситості надовго, що робить їх цінним продуктом для тих, хто прагне до стрункої фігури.
- Міцний імунітет: Вітаміни та макроелементи в кедрових горішках зміцнюють імунітет, роблячи вас стійкими до застуд.
- Здорове серце та судини: Горіхи нормалізують рівень холестерину, зміцнюють судини та покращують роботу серця.
- Краса волосся, нігтів та шкіри: Вітамін Е в складі горішків робить волосся та нігті міцними, а шкіру - сяючою.
- Здоров'я щитовидної залози: Йод, що міститься в горіхах, необхідний для правильного функціонування щитовидної залози.
- Здоровий кишечник: Кедрові горішки з медом - чудовий засіб для покращення роботи кишечника.
- Гострий зір: Амінокислоти та бета-каротин в горіхах покращують зір та захищають сітківку ока від ультрафіолету.
- Повноцінна заміна м'ясу: Завдяки високому вмісту білка, кедрові горішки можуть стати альтернативою м'ясу та рибі.
Скільки кедрових горішків можна їсти на день?
Незважаючи на всі свої переваги, кедрові горішки слід вживати з обережністю, адже вони містять багато жирів. Добова норма - не більше 40 грамів (приблизно 2-3 столові ложки). Їх можна їсти як самостійно, так і додавати до салатів, десертів та м'ясних страв.
Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.
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