Русский
Здоров'я

Для здоров'я та довголіття: Чому ви маєте частіше їсти кедрові горіхи

Ігор Романько

Чи можна їсти кедрові горіхи щодня

Хто не любить смачні та корисні горішки? А ви знали, що серед них є справжній чемпіон за кількістю корисних речовин? Це кедрові горішки, які не лише ласують, але й бережуть наше серце, мозок та дарують довголіття!

Пам'ятайте про протипоказання: кедрові горішки не рекомендується вживати людям з жовчнокам'яною хворобою та холециститом. Вживайте кедрові горішки з розумом, і вони подарують вам здоров'я, красу та довголіття, пише ТСН.

Читайте також: 5 шкідливих звичок любителів кави, які можуть вкоротити їм життя

Чим же так корисні кедрові горішки?

  • Активна робота мозку: Завдяки омега-3, кедрові горішки покращують пам'ять, концентрацію та когнітивні функції.
  • Молодість та краса: Амінокислоти в складі горішків омолоджують клітини організму, роблячи шкіру сяючою, а волосся - міцним.
  • Допомога в схудненні: Невелика порція горішків дарує відчуття ситості надовго, що робить їх цінним продуктом для тих, хто прагне до стрункої фігури.
  • Міцний імунітет: Вітаміни та макроелементи в кедрових горішках зміцнюють імунітет, роблячи вас стійкими до застуд.
  • Здорове серце та судини: Горіхи нормалізують рівень холестерину, зміцнюють судини та покращують роботу серця.
  • Краса волосся, нігтів та шкіри: Вітамін Е в складі горішків робить волосся та нігті міцними, а шкіру - сяючою.
  • Здоров'я щитовидної залози: Йод, що міститься в горіхах, необхідний для правильного функціонування щитовидної залози.
  • Здоровий кишечник: Кедрові горішки з медом - чудовий засіб для покращення роботи кишечника.
  • Гострий зір: Амінокислоти та бета-каротин в горіхах покращують зір та захищають сітківку ока від ультрафіолету.
  • Повноцінна заміна м'ясу: Завдяки високому вмісту білка, кедрові горішки можуть стати альтернативою м'ясу та рибі.

Скільки кедрових горішків можна їсти на день?

Незважаючи на всі свої переваги, кедрові горішки слід вживати з обережністю, адже вони містять багато жирів. Добова норма - не більше 40 грамів (приблизно 2-3 столові ложки). Їх можна їсти як самостійно, так і додавати до салатів, десертів та м'ясних страв.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

ЛайфхакиСуспільствоЗдоров'я