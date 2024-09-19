Для тих, хто прагне об'єму: стиліст показав найвдаліші зачіски для жінок 50+ (фото)

Вік – це лише число, а справжня краса криється в упевненості в собі. І одна з найважливіших частин стильного образу – це, безперечно, зачіска. Для жінок після 40 років вибір стрижки – це не просто зміна іміджу, а й можливість підкреслити свою індивідуальність та омолодитися.

Професійний перукар Джастін Хікокс виділяє три найкращі стрижки, які допоможуть зробити волосся більш об’ємним і здоровим на вигляд.

Читайте також: Названа стрижка, яка набирає шаленої популярності у світі

Довгий багатошаровий виріз: ця стрижка створює ефект рухомого волосся, додаючи об'єму навіть тонкому волоссю. Шари допомагають уникнути трикутної форми зачіски і надають їй легкості.

Довгий багатошаровий виріз. Джерело: Instagram.com/charlieandcosalons Довгий багатошаровий виріз. Джерело: Instagram.com/charlieandcosalons

Багатошаровий боб: класичний боб отримує нове життя завдяки додаванню шарів. Це дозволяє зняти зайвий об’єм з боків і створити більш витончений силует.

Багатошаровий боб. Джерело: Instagram.com/charlieandcosalons Багатошаровий боб. Джерело: Instagram.com/charlieandcosalons

Піксі-боб: цей універсальний варіант поєднує в собі елементи піксі та боба. Додатковий об’єм у скроневій зоні підтягує овал обличчя та робить його більш виразним.

Піксі плюс боб. Джерело: Instagram.com/charlieandcosalons Піксі плюс боб. Джерело: Instagram.com/charlieandcosalons

Незалежно від того, який стиль ви оберете, головне – щоб зачіска додавалась вам впевненості та підкреслювала вашу індивідуальність. Пам’ятайте, що найкраща стрижка – це та, яка відповідає вашому типу обличчя, структурі волосся та способу життя.

Стиліст упевнений, що ці стрижки додають об’єм тонкому волоссю та мають омолоджуючий ефект. Вони легкі в укладанні й підходять для різних типів волосся.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали ідеальну стрижку для жінок будь-якого віку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!