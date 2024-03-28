Для рекордного урожаю: коли можна висаджувати огірки у ґрунт

Досвідчені садівники знають, що ключ до багатого врожаю лежить не лише у якості насіння та розсади, але й у правильно обраному моменті для висаджування рослин у відкритий ґрунт.

Огірки особливо вразливі до холоду, тому їх висаджування надто рано може призвести до гибелі рослин. Навпаки, занадто пізня посадка може спричинити недостатність часу для дозрівання плодів протягом вегетаційного періоду. Для успішного вирощування огірків важливо дотримуватися певних рекомендацій, які підготували для вас команда UAportal.

Коли і як садити огірки

Вирощування огірків з розсади є більш ефективним, ніж безпосередня сівба в ґрунт. Оптимальний період для початку посіву – це середина квітня, що забезпечить готовність рослин до пересадки на відкриті грядки у травні, коли температура ґрунту стане достатньою для їх росту, а ймовірність заморозків знизиться.

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Рекомендується поміщати в один горщик 2-3 насінини, видаляючи менш міцні сходи після їх появи та залишаючи для подальшого росту найсильніші.

Огірки добре ростуть при температурі від 23 до 26 градусів.

Розсаду слід поливати помірно, використовуючи м’яку воду кімнатної температури.

Необхідно забезпечити достатню відстань між рослинами, щоб уникнути їх контакту.

Огірки вважаються готовими до пересадки, коли у них сформувалося 4-5 здорових листків і міцне коріння.

Пересаджувати рослини в ґрунт можна після середини травня, коли мінімізується ризик заморозків. Перед цим розсаду потрібно адаптувати до зовнішніх умов.

За тиждень до висадки в ґрунт, поступово знижуйте температуру в приміщенні, де знаходиться розсада, і обмежте полив, рясно полити огірки можна лише на передодні пересадки.

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