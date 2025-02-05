До перегляду кожному: топ фільмів про Україну

Ці стрічки розкривають важливі теми: війну, репресії, боротьбу за свободу, соціальні проблеми та людські долі. Вони не лише занурюють у події, а й змушують замислитися над історією та реальністю. Про це пише РБК.

"Зима у вогні"

Документальний фільм Євгена Афінеєвського, що вийшов у 2015 році, — хроніка подій Революції Гідності. Реальні кадри, свідчення очевидців та незламний дух боротьби за свободу зробили цю стрічку однією з найважливіших у сучасному українському кінематографі. Фільм навіть отримав номінацію на "Оскар".

"20 днів у Маріуполі"

Оскароносна робота Мстислава Чернова стала одним із найсильніших документальних свідчень війни. Фільм демонструє реалії облоги Маріуполя російськими окупантами, показуючи жахливі наслідки війни та страждання мирного населення.

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"10 секунд"

Ця стрічка присвячена трагедії 24 січня 2015 року, коли російські бойовики обстріляли житловий квартал "Східний" у Маріуполі системами залпового вогню "Град". Фільм показує наслідки цього злочину, який забрав життя мирних жителів.

Ці документальні картини не залишать байдужими та допоможуть краще зрозуміти сучасну історію України.

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