Для справжніх перфекціоністів: топ порід котів, які не линяють

Мрієте про кота, але турбуєтесь через алергію чи постійне прибирання шерсті? Існують породи, які допоможуть вирішити ці проблеми. Розглянемо чотири варіанти, які експерти вважають найбільш підходящими.

Важливо розуміти: надмірна втрата шерсті може сигналізувати про проблеми зі здоров'ям вашого улюбленця – від стресу до серйозних захворювань. Здорове линяння у котів зазвичай відбувається двічі на рік – навесні та восени. Про це пише Kitipes.

Девон-рекс: елегантність у кожному русі Ці коти вирізняються незвичайною зовнішністю: великі очі, широкі вуха та коротка кучерява шерсть. Вони надзвичайно товариські, кмітливі та чудово ладнають як з людьми, так і з іншими тваринами. Догляд за ними простий – мінімальне линяння навіть у сезонні періоди.

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Бенгальська кішка: дика грація Унікальний гібрид дикої та домашньої кішки проходить основне линяння лише раз – між 4 та 9 місяцями життя. Після цього ви отримаєте розкішного улюбленця з блискучою леопардовою шерстю, який практично не линяє. Достатньо щотижневого розчісування та періодичного купання. Ці енергійні та грайливі коти стануть відданими компаньйонами.

Орієнтальна короткошерста: витончена красуня Відсутність підшерстя робить цю породу особливо привабливою для алергіків. Їхня гладенька шерсть мінімально линяє навіть у сезонні періоди. Ці граційні та рухливі кішки відомі своєю відданістю господарям та товариським характером.

Британська короткошерста: класика з характером Ця порода поєднує незалежний характер з активним способом життя. Завдяки короткій, пружній шерсті линяння мінімальне. Вони легко адаптуються до нових умов і не потребують складного догляду.

Кожна з цих порід має свої унікальні риси характеру та потребує індивідуального підходу, але всі вони об'єднані однією важливою перевагою – мінімальним линянням.

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