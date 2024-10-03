Для справжніх любителів чистоти: топ порід котів, які не линяють та не мають запаху

"Хто з нас хоч раз не мріяв про ідеального домашнього улюбленця, який не залишає після себе жодної шерстинки? Виявляється, селекціонери вже багато років працюють над цією проблемою.

І хоча поки що не виведено породу, яка б абсолютно не линяла і не мала жодного запаху, вибір вже досить широкий. Про це пише zoogurman.

Найбільш близькі до ідеалу чистюль – голі кішки. Сфінкси, бамбіно, ельф, двельф – ці породи не лише не линяють, але й мають мінімальний специфічний запах. Їхню шкіру легко доглядати за допомогою вологих серветок.

Сфінкс. Джерело: Вікіпедія Сфінкс. Джерело: Вікіпедія

Бамбіно. Джерело: Вікіпедія Бамбіно. Джерело: Вікіпедія

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Також варто звернути увагу на рексів з їхнім кучерявим хутром, яке практично не линяє. Російські блакитні, нибелунги, бенгали, сиами та інші породи відрізняються рівномірним линянням протягом року, що значно полегшує догляд за ними.

Рекс. Джерело: Вікіпедія Рекс. Джерело: Вікіпедія

Вибираючи кота, пам'ятайте, що відсутність шерсті – це не єдиний критерій. Кожна порода має свої особливості характеру та зовнішнього вигляду. Тому перед тим, як завести пухнастого друга, ретельно вивчіть інформацію про різні породи."

Нагадаємо, у Румунії оголосили про нову породу котів, які отримали назву трансильванські.

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