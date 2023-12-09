Для маленьких гурманів: як правильно заморожувати продукти для дитячого прикорму

Лікарі-педіатри рекомендують уникати включення консервованих продуктів у раціон дітей та, наскільки це можливо, додавати до харчування їжу, приготовану з попередньо заморожених інгредієнтів. Тому, якщо у вас є можливість, створіть запаси не лише у холодильнику, але й у морозильній камері. Це стосується не лише продуктів, але й готової їжі.

Про це пише Shuba.

Правила заморожування продуктів такі:

Перед тим як завантажити продукти, переконайтеся, що морозильна камера суха та чиста. Найкраще заморожувати продукти, особливо фрукти та овочі, при температурі від −18 °C до −23 °C. При таких умовах вони можуть зберігатися до 12 місяців.

Температура заморожування продуктів може бути в межах від 0 °C до −8 °C, при цьому термін зберігання складає до 3 місяців.

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Терміни зберігання у морозильній камері при заморожуванні за температур від — 18°C до −23 °C:

Вироби з борошна: від 30 до 90 діб.

Готові страви (смажені, тушковані, варені): від 30 до 90 діб.

Фрукти: від 90 до 180 діб.

Овочі: від 90 до 360 діб.

Зелень: від 90 до 120 діб.

Свіже м'ясо та риба: від 90 до 360 діб.

М'ясні вироби (ковбаса, сосиски): від 30 до 180 діб.

Фарширований болгарський перець (з сирим фаршем): від 90 до 180 діб.

Важливо, щоб морозильна камера мала стабільне електропостачання, а продукти не піддавалися розмороженню та повторному заморожуванню для досягнення максимального терміну зберігання.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно заморожувати овочі, гриби та зелень.

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