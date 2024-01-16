Для фанаток мінімалізму: манікюр в стилі bubble bath

Bubble bath - це манікюр, який отримав свою назву завдяки схожості з піною в сауні. Він складається з двох шарів: прозорого рожевого і молочно-прозорого.

Про це пише life24.ua.

Майстриня нейл-арту Стефані Стоун розповіла, що bubble bath - це ті ж раніше популярні "нігті супермоделі" або "нігті багатих дівчат". Така назва більш сучасна, але дизайн не змінився. Bubble bath - це завжди актуальний і стильний манікюр, який підійде будь-якій дівчині.

Експертка з манікюру Галдіна Хіменес додала, що bubble bath досить простий у виконанні. Для його створення не потрібно багато матеріалів і часу. До того ж, цей манікюр не вимагає частого оновлення.

Як вибрати колір для bubble bath

Стефані Стоун радить зупинитися на прозорому рожевому відтінку, близькому до кольору натурального нігтя. З таким кольором легко буде уникнути помилки. А щоб ефект був ще кращим, покрийте ним нігті двічі.

Bubble bath можна використовувати не тільки для створення однотонного манікюру. З цим видом покриття можна робити і французький манікюр. Для цього потрібно просто нанести молочно-прозорий колір на кінчик нігтя.

Нагадаємо, ми вже писали, як виглядає манікюр в стилі "old money".

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