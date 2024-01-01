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Для дітей та дорослих: рецепт безалкогольного глінтвейну

Ціхоцька Марія

Для дітей та дорослих: рецепт безалкогольного глінтвейну

Взимку так приємно зігрітися теплим напоєм. А якщо цей напій ще й ароматний і смачний, то це взагалі прекрасно. Глінтвейн - це один з найпопулярніших зимових напоїв. Але що робити, якщо ви не п'єте алкоголь? Або якщо у вас є діти, яким не можна давати алкоголь? Не хвилюйтеся, є безліч рецептів безалкогольного глінтвейну.

Його рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

  • 750 мл гранатового соку
  • 1/2 апельсина
  • 1/2 лимона
  • 1/2 яблука
  • 2 палички кориці
  • 2 шт. бадьяну
  • за смаком імбиру в порошку
  • 1 шт. гвоздики
  • 3 шт. кардамону

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Приготування:

  1. Наріжте апельсин, лимон і яблуко тонкими скибочками.
  2. Перекладіть скибочки фруктів у каструлю і додайте спеції.
  3. Залийте фрукти гранатовим соком.
  4. Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння.
  5. Проваріть на середньому вогні протягом 2-3 хвилин.
  6. Зніміть каструлю з вогню і дайте настоятися протягом 5-10 хвилин.

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