Для дітей та дорослих: рецепт безалкогольного глінтвейну

Взимку так приємно зігрітися теплим напоєм. А якщо цей напій ще й ароматний і смачний, то це взагалі прекрасно. Глінтвейн - це один з найпопулярніших зимових напоїв. Але що робити, якщо ви не п'єте алкоголь? Або якщо у вас є діти, яким не можна давати алкоголь? Не хвилюйтеся, є безліч рецептів безалкогольного глінтвейну.

Його рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

750 мл гранатового соку

1/2 апельсина

1/2 лимона

1/2 яблука

2 палички кориці

2 шт. бадьяну

за смаком імбиру в порошку

1 шт. гвоздики

3 шт. кардамону

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Приготування:

Наріжте апельсин, лимон і яблуко тонкими скибочками. Перекладіть скибочки фруктів у каструлю і додайте спеції. Залийте фрукти гранатовим соком. Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння. Проваріть на середньому вогні протягом 2-3 хвилин. Зніміть каструлю з вогню і дайте настоятися протягом 5-10 хвилин.

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