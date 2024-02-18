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Для чого насправді маленька кишеня на передній частині ваших джинсів

Билім Олена

Для чого насправді маленька кишеня на передній частині ваших джинсів

На усіх джинсах понад правою передньою кишенею пришита "п'ята" невеличка кишенька. Виявляється, її історія сягає 150 років, і спочатку вона використовувалася не для монет чи квитків на метро.

Перша кишеня з'явилася на моделі Levi's 501 у 1873 році. Її винахід приписують Леваю Страуссу, а її первісне призначення - безпечне зберігання кишенькових годинників у ковбоїв, які більшу частину часу проводили в сідлі, пише santeplusmag.com.

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Згодом кишенька використовувалася для різних цілей:

  • Ковбої зберігали там капсулі - мініатюрні металеві циліндри для займання порохового заряду у вогнепальній зброї.
  • Робітники використовували її для зберігання цвяхів чи інших дрібних деталей.
  • Під час золотої лихоманки в ній ховали маленькі золоті самородки.
  • Вона також використовувалась для зберігання монет, запальничок та інших дрібниць.

Сьогодні кишенька на джинсах - це скоріше історичний артефакт, аніж практичний елемент. Її зберегли, адже вона стала невіднятною частиною дизайну джинсів та символом їх багатої історії.

Цікаві факти:

Невелику кишеньку на джинсах іноді називають "п'ятою кишенею", але насправді це не так. "П'ятою кишенею" є задня ліва кишеня, яка з'явилася на джинсах Levi's у 1901 році.

Існує легенда, що американський підприємець Джордж Грант Блейсделл побудував одну із реклам запальничок Zippo на цій кишеньці. Нібито він запустив у 1930-ті роки кампанію зі слоганом "Запальничка! Ось що завжди потрібно людині, яким би не було її матеріальне становище!" і просував, що її можна зберігати саме в цій кишеньці.

Маленька кишеня на джинсах - це цікавий елемент, який нагадує нам про багату історію цього легендарного одягу.

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