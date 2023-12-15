Для чого кавову гущу кидають в унітаз: кілька причин спробувати дивний лайфхак

Кавова гуща – це не просто відходи, які можна викинути в смітник. Вона може бути корисною для ванної кімнати. Кавова гуща допомагає позбутися неприємних запахів, засмічених труб і стійких плям на дні унітаза.

Видання Santeplusmag розкрило кілька хитрощів, які дозволять змінити свої щоденні звички та використовувати цю речовину з розумом.

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Навіщо викидати кавову гущу в унітаз

Використання кавової гущі у ванній кімнаті допомагає подолати лихо, з яким ви часто можете зіткнутися в цій кімнаті будинку: неприємні запахи. Залишки миючого засобу чи вапняного нальоту, вологість на дні унітаза чи навіть засмічення труб – інколи важко нейтралізувати неприємні запахи, які від них виходять. Рішення: викидайте кавову гущу в унітаз.

Як використовувати кавову гущу для прочищення труб

Зазначається, що азот, що міститься в цьому натуральному продукті, допомагає розсіювати запахи. Природно знежирює та дезодорує, це ідеальний інгредієнт для розблокування труб. Кава в трубах допомагає продезінфікувати їх і очистити від цвілі, яка часто є причиною і джерелом неприємних запахів.

Крім того, що кавова гуща позбавляє від неприємних запахів, засмічених труб і стійких плям на дні унітаза, вона також дозволяє ароматизувати ванну кімнату природним шляхом, без використання токсичних і шкідливих продуктів, які можуть бути агресивними та небезпечними для вашого здоров'я.

Щоб "розблокувати" туалетні труби, виконайте такі дії:

Нагрійте 3 або 4 літри води;

Насипте 4 ложки кавової гущі на дно миски;

Потім додайте окріп;

Вилийте в унітаз та залиште на кілька годин або на ніч;

Змийте воду в туалеті.

Як очистити дно унітаза і дезодорувати його кавовою гущею

Щоб позбутися неприємних запахів у ванній кімнаті та дезодорувати навколишнє середовище, немає нічого кращого, ніж використання кавової гущі. Просто дотримуйтеся наведених нижче інструкцій.

Дві чайні ложки кавової гущі додайте у літр теплої води;

Перемішайте вміст і вилийте в унітаз;

Залиште суміш на 15 хвилин;

Нарешті, все, що вам потрібно зробити, це спустити воду в туалеті.

Отже, наступного разу, коли ви будете пити каву, не поспішайте викидати кавову гущу. Зберігайте її та використовуйте для чищення ванної кімнати.

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