Для активних сімей: топ порід собак, які ніколи не втомлюються

Якщо ви ведете активний спосіб життя, багато гуляєте, бігаєте чи займаєтеся спортом, то вам потрібен собака, який не просто терпітиме ваш темп, а щиро його розділятиме. Ветеринари та кінологи виділяють сім порід, які мають майже невичерпний запас енергії й буквально "створені" для руху.

1. Бретонський епаньйоль (бретон)

Компактний, але надзвичайно жвавий мисливський собака.

Ветеринарка Джулі Хант називає бретонів "енергетичними батарейками на лапах". Їм потрібні щоденні тривалі прогулянки, біг або активні ігри — інакше вони вигадуватимуть собі розваги самостійно (і вам це, швидше за все, не сподобається).

Прекрасно ладнають з дітьми та іншими тваринами, дуже орієнтовані на людину й легко дресируються.

2. Бордер-колі

Легендарна порода №1 за рівнем інтелекту та енергії.

Фахівці попереджають: якщо бордер-колі нудьгує — це катастрофа. Їм потрібні не просто прогулянки, а справжні тренування: аджиліті, фрісбі, довгі пробіжки, складні трюки та головоломки. Без розумового навантаження ці собаки починають "пасти" усе, що рухається — від дітей до котів і навіть тіней на стіні.

3. Далматинець

Класичний супутник карет і пожежних машин — і не дарма.

Далматинці здатні бігти поруч з велосипедом або конем годинами. Вони обожнюють тривалі маршрути, походи й будь-яку активність із родиною. При правильній ранній соціалізації — чудові друзі для дітей і терплячі до інших тварин. Головне — не залишати їх надовго наодинці: енергія шукає виходу.

4. Доберман-пінчер

Атлет із строгим виглядом і м’яким серцем.

Добермани потребують серйозних фізичних навантажень і завдань "по професії" — захист, пошукові ігри, курси захисної дресири. При цьому вони дуже віддані й ніжні з "своїми". Без регулярних тренувань і чітких правил можуть стати надмірно домінантними.

5. Німецький короткошерстий пойнтер (курцхаар)

Універсальний мисливець і спортсмен-універсал.

Ці собаки буквально живуть у русі: бігають, плавають, досліджують, апортують. Вони дуже орієнтовані на господаря й постійно "питають очима": "А що робити далі?". Ідеальні партнери для тривалих походів, велопрогулянок і будь-яких пригод на природі.

6. Бельгійська вівчарка малінуа

"Спецназ" у світі собак.

Малінуа — це порода, яку використовують поліція та армія по всьому світу. Вони потребують не просто багато руху, а саме роботу: складне дресирування, пошукові завдання, аджиліті на високому рівні. Якщо ви готові приділяти собаці 2–3 години активних занять щодня — малінуа стане вашим найкращим другом і охоронцем.

7. Редбоун-кунхаунд

Мисливський "марафонець" із півдня США.

Виведений для багатогодинного переслідування дичини, тому легко долає десятки кілометрів. При цьому вдома — ніжний, доброзичливий і дуже товариський. Чудово підходить сім’ям, які багато гуляють у лісі, плавають або просто люблять довгі прогулянки без повідка (за умови якісного навчання).

Ці сім порід — не для "прогулянки раз на день по 15 хвилин". Вони щасливі лише тоді, коли втомлені фізично й розумово. Якщо ви готові бігати, тренувати, грати й щодня витрачати на собаку мінімум 1,5–2 години активного часу — один із цих енергетичних "моторів" стане ідеальним компаньйоном на багато років.

