Дика ворона товаришує з дворічним хлопчиком та не дає йому спокою (кумедне відео)

Сім'я з Данії поділилася неймовірною історією про дружбу їхнього маленького сина Отто з дикою євразійською вороною з ім'ям Рассел.

Повідомляється, що ворона з'явилася біля будинку сім'ї кілька років тому. Спочатку вона трималася насторожено, але згодом почала їм довіряти. Рассел подружився з Отто, сином сім'ї.

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Рассел поводиться нетипово для ворони: він ласкавий, грайливий і любить сидіти на руках. Хлопчик і ворона розуміють один одного без слів.

На сторінці Інстаграм мами хлопчика Лерке Луни є безліч відео, на яких можна побачити як ворона не відходить від хлопчика.

Коли Отто немає вдома, Рассел терпляче сидить біля вікна, чекаючи, коли його впустять у будинок. Коли ж Отто повертається додому, ворону запускають в будинок. Тут Рассел дивиться телевізор зі своїм людським другом, допомогає хлопчику доїдати обід та цікавиться його іграшками.

За словами Лерке Луни, вона радіє спостерігати за їхнім "магічним зв’язком", але завжди стежить за їхніми пригодами. Рассел проявляє велику прихильність до Отто та його сім’ї, інколи сідає на плече матері свого друга та грається з її волоссям.

Рассел слідує за Отто під час прогулянок та навіть катання на велосипеді. Він також любить дивитися, як Отто грає з іграшковими вантажівками, приносячи йому дрібнички в обмін на ласощі.

Ця неймовірна дружба дарує сім’ї Отто безліч яскравих моментів. Рассел став не просто диким птахом, а справжнім членом їхньої родини, збагачуючи їхнє життя несподіваними враженнями та веселощами.

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