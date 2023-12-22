Дієтологи назвали овоч, який має бути в раціоні кожної людини

Броколі – це один з найкорисніших овочів на планеті. Він містить багато вітамінів, мінералів і антиоксидантів, які мають широкий спектр корисних властивостей для здоров'я.

Броколі можна вживати в сирому вигляді, готувати на пару або варити. Для максимальної користі краще готувати броколі на пару або варити, а не смажити, пише medicalanswers.

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Якщо ви хочете поліпшити своє здоров'я, обов'язково включайте броколі в свій раціон. Цей овоч є відмінним джерелом поживних речовин, які необхідні для вашого організму.

Ось деякі з переваг вживання броколі:

Відмінний для кишечника . Броколі є відмінним джерелом клітковини, яка необхідна для здоров'я кишечника. Вона допомагає підтримувати регулярний стілець і може допомогти в профілактиці раку кишечника.

. Броколі є відмінним джерелом клітковини, яка необхідна для здоров'я кишечника. Вона допомагає підтримувати регулярний стілець і може допомогти в профілактиці раку кишечника. Знижує рівень холестерину. Броколі містить сульфорафан, який допомагає знизити рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) і підвищити рівень "хорошого" холестерину (ЛПВЩ). Це може допомогти зменшити ризик серцево-судинних захворювань.

Захищає серце і судини . Броколі також містить антиоксиданти, які допомагають захистити серце і судини від пошкодження вільними радикалами. Це може допомогти зменшити ризик інсульту, атеросклерозу та інших серцево-судинних захворювань.

. Броколі також містить антиоксиданти, які допомагають захистити серце і судини від пошкодження вільними радикалами. Це може допомогти зменшити ризик інсульту, атеросклерозу та інших серцево-судинних захворювань. Зміцнює здоров'я очей . Броколі містить лютеїн і зеаксантин, два антиоксиданти, які допомагають захистити очі від пошкодження вільними радикалами. Це може допомогти зменшити ризик розвитку катаракти та макулярної дегенерації.

. Броколі містить лютеїн і зеаксантин, два антиоксиданти, які допомагають захистити очі від пошкодження вільними радикалами. Це може допомогти зменшити ризик розвитку катаракти та макулярної дегенерації. Захищає від депресії. Дослідження показали, що люди, які регулярно вживають броколі, мають менший ризик розвитку депресії. Це може бути пов'язано з тим, що броколі містить сульфорафан, який має протизапальні та антидепресивні властивості.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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