Дієтологи назвали овоч, який має бути в раціоні кожної людини
Броколі – це один з найкорисніших овочів на планеті. Він містить багато вітамінів, мінералів і антиоксидантів, які мають широкий спектр корисних властивостей для здоров'я.
Броколі можна вживати в сирому вигляді, готувати на пару або варити. Для максимальної користі краще готувати броколі на пару або варити, а не смажити, пише medicalanswers.
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Якщо ви хочете поліпшити своє здоров'я, обов'язково включайте броколі в свій раціон. Цей овоч є відмінним джерелом поживних речовин, які необхідні для вашого організму.
Ось деякі з переваг вживання броколі:
- Відмінний для кишечника. Броколі є відмінним джерелом клітковини, яка необхідна для здоров'я кишечника. Вона допомагає підтримувати регулярний стілець і може допомогти в профілактиці раку кишечника.
- Знижує рівень холестерину. Броколі містить сульфорафан, який допомагає знизити рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) і підвищити рівень "хорошого" холестерину (ЛПВЩ). Це може допомогти зменшити ризик серцево-судинних захворювань.
- Захищає серце і судини. Броколі також містить антиоксиданти, які допомагають захистити серце і судини від пошкодження вільними радикалами. Це може допомогти зменшити ризик інсульту, атеросклерозу та інших серцево-судинних захворювань.
- Зміцнює здоров'я очей. Броколі містить лютеїн і зеаксантин, два антиоксиданти, які допомагають захистити очі від пошкодження вільними радикалами. Це може допомогти зменшити ризик розвитку катаракти та макулярної дегенерації.
- Захищає від депресії. Дослідження показали, що люди, які регулярно вживають броколі, мають менший ризик розвитку депресії. Це може бути пов'язано з тим, що броколі містить сульфорафан, який має протизапальні та антидепресивні властивості.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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