Дієтологи назвали бюджетну рибу, яка є надзвичайно корисною для здоров'я

Яка користь від оселедця та скільки можна її їсти

Оселедець, як найбюджетніша і водночас найкорисніша риба, містить всі необхідні вітаміни та мінерали, а також є одним із найкращих джерел омега-3 жирних кислот та йоду, які є важливими для організму. Цю рибу можна вживати як закуску або додавати до салатів.

Дієтологиня Світлана Фус поділилася в Instagram корисними відомостями про оселедець та вказала на важливість включення його в раціон.

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Оселедець є одним із найкращих джерел омега-3 жирних кислот, які є необхідними для повноцінного харчування, оскільки організм не виробляє їх самостійно. Омега-3 кислоти, такі як DHA, є важливими для здоров'я, зокрема для мозку та сітківки ока. Недостатність DHA може призвести до проблем із зором.

Додатково, оселедець містить йод, практично половину добової дози якого можна отримати з 100 г цієї риби. Також в оселедці є потужні антиоксиданти, такі як вітамін Е та селен, які підтримують роботу імунної системи та захищають від вільних радикалів.

Фахівчиня закликає включати оселедець в раціон, оскільки в цій рибі містяться всі необхідні компоненти для збалансованого харчування, такі як мінерали, вітаміни, амінокислоти та корисні жири.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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