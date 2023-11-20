Дієтологи назвали 5 продуктів, які варто їсти хоча б раз на тиждень для здорового імунітету

Які продукти потрібно їсти раз на тиждень для підтримки здоров'я імунітету

Нутриціолог Ольга Дорош наголошує на важливості включення деяких продуктів до раціону щонайменше раз на тиждень, оскільки вони можуть наситити організм вітамінами та допомогти вберегтися від хвороб.

Про це вона повідомила у своєму пості в Instagram. Враховуючи вказані рекомендації, ви можете створити збалансований раціон, який сприятиме вашому здоров'ю та благополуччю.

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Риба: Дорош рекомендує споживати рибу щонайменше 2 рази на тиждень, особливо звертаючи увагу на червону рибу, скумбрію, оселедець та тунець. Ці види риби є багатими джерелами Омега-3, яке відзначається протизапальними властивостями та корисним для мозку. Горіхи: Денна порція горіхів (20-30 г) має бути включена до раціону. Вони корисні для суглобів, м'язів, серця і очей, підтримують імунітет і запобігають ламкості нігтів. Субпродукти: Субпродукти, такі як печінка, нирки, язик, серце, є джерелом гемового заліза та вітамінів групи B. Ці продукти важливі для роботи м'язів, нервів, формування кісток та роботи щитоподібної залози. Бобові: Включення бобових (гороху, квасолі, сочевиці) до раціону рекомендується в супах, гарнірах та омлетах. Ці продукти містять білок, залізо, цинк і нутрієнти, характерні для рослинної їжі. Кисломолочні продукти: Здоровий раціон також має включати 1-2 порції кисломолочних продуктів щодня. Вони містять корисні бактерії, які виробляють молочну кислоту, що підтримує здоров'я клітин та імунітет.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти багаті на кальцій та вітамін D.

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