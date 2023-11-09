Дієтолог назвала який горіх треба вживати частіше, щоб не мати проблем з серцем та сном

Роль вашого здоров'я визначається не тільки тим, що ви їсте, але і тим, як ви це робите – від фізичного стану до стану вашого серцево-судинної системи. Існують продукти, які можуть стати справжнім суперзасобом для вашого здоров'я, і одним із них є мигдаль

За словами дієтолога Крутікої Нанаваті, мигдаль – це не просто смачна закуска, це також справжній суперпродукт для вашого серця. Його багатий вміст здорових жирів і антиоксидантів може підтримувати здоров'я серця і знижувати ризик серцево-судинних захворювань, пише видання She finds.

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"Мигдаль може ефективно боротися із запаленням і знижувати рівень ЛПНЩ, або "поганого" холестерину, тим самим зменшуючи ризик серцевих захворювань", – розповідає Нанаваті.

Вона рекомендує "балувати себе цією поживною закускою, щоб підтримати здоров'я та благополуччя свого серця". Крім того, мигдаль може покращити якість вашого сну, допомагаючи засинати та спати цілу ніч, завдяки своїм поживним речовинам, зокрема магнію, який зменшує стрес і сприяє розслабленню.

"Магній, мінерал, відомий своєю ключовою роллю в регулюванні сну, відіграє важливу роль у забезпеченні спокійної ночі. Включивши мигдаль у свій раціон, ви можете покращити якість сну, особливо для людей, які стикаються з безсонням", – пояснює дієтолог.

Задоволенням є той факт, що мигдаль не тільки корисний, але і універсальний для включення в різні страви. Ви можете додавати його до сніданку, вживати як ситну закуску або прикрашати салати та йогурти, надаючи їм смак та текстуру.

Однак важливо пам'ятати, що горіхи мають високий калорійний вміст, тому слід слідкувати за кількістю, яку ви споживаєте.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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