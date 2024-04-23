Дезодорант чи антиперспірант: у чому різниця та що безпечніше
Коли перед вами стоїть вибір, чим користуватися, аби не пітніти під пахвами та не мати запаху поту уподовж дня, можна обрати один з двох продуктів – дезодорант, або антиперспірант. Між цими двома засобами є суттєва різниця.
Багато людей часто плутають дезодоранти та антиперспіранти, вважаючи їх одним і тим самим продуктом. Насправді різниця між ними суттєва, і вибір залежить від ваших потреб, запевнили фахівці.
Дерматолог та докторка медичних наук Алісія Залка та сертифікований дерматолог Хедлі Кінг розповіли у коментарі Real Simple, що неприємний запах дає не сам піт, а бактерії, які розмножуються під пахвами.
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Якщо вам потрібно зберегти свіжість пахв упродовж дня ви можете скористатися після ранкового душу або дезодорантом, або антиперспірантом. Різниця між ними наступна:
Як працює дезодорант:
- Маскує запах тіла за допомогою ароматизаторів та інших компонентів.
- Не впливає на потовиділення.
- Може містити антибактеріальні інгредієнти, які уповільнюють ріст бактерій, що викликають запах.
- Підходить людям, які не страждають від надмірного потовиділення.
- Зазвичай не містить алюмінію.
- Може бути на основі натуральних інгредієнтів.
Доктор Кіг зауважив, що дезодорант не блокує так звані потові протоки, тож під час потовиділення ви відчуватимете вологу під пахвами, а ароматичні речовини у складі дезодоранту блокуватимуть запах поту.
Як працює антиперспірант:
- Містить солі алюмінію, які блокують потові протоки, зменшуючи або зупиняючи потовиділення.
- Ефективно усуває запах тіла, пов'язаний з потом.
- Необхідний людям, які страждають від гіпергідрозу (надмірного потовиділення).
- Може містити інші інгредієнти, наприклад, ароматизатори, антибактеріальні речовини.
Деякі люди вважають, що регулярне використання антиперспірантів може бути шкідливим, адже алюміній може накопичуватися в організмі.
Докторка Залка зауважила, що усі антиперспіранти містять певний тип сполук алюмінієвої солі — звичайні включають алюміній хлоргідрат, алюміній цирконій і алюміній хлорид. Ці речовини блокують потові протоки, утворюючи пробку при змішуванні з краплями поту, тим самим запобігаючи потовиділенню. Відтік поту ускладнюється, а шкіра залишається сухою.
Знання відмінностей між дезодорантами та антиперспірантами може допомогти вам вирішити, який продукт використовувати та з якою метою. Хоча дезодорант — це термін, який використовується постійно, не все, що ви проводите під пахвами, насправді є дезодорантом.
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