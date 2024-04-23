Дезодорант чи антиперспірант: у чому різниця та що безпечніше

Коли перед вами стоїть вибір, чим користуватися, аби не пітніти під пахвами та не мати запаху поту уподовж дня, можна обрати один з двох продуктів – дезодорант, або антиперспірант. Між цими двома засобами є суттєва різниця.

Багато людей часто плутають дезодоранти та антиперспіранти, вважаючи їх одним і тим самим продуктом. Насправді різниця між ними суттєва, і вибір залежить від ваших потреб, запевнили фахівці.

Дерматолог та докторка медичних наук Алісія Залка та сертифікований дерматолог Хедлі Кінг розповіли у коментарі Real Simple, що неприємний запах дає не сам піт, а бактерії, які розмножуються під пахвами.

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Якщо вам потрібно зберегти свіжість пахв упродовж дня ви можете скористатися після ранкового душу або дезодорантом, або антиперспірантом. Різниця між ними наступна:

Як працює дезодорант:

Маскує запах тіла за допомогою ароматизаторів та інших компонентів.

Не впливає на потовиділення.

Може містити антибактеріальні інгредієнти, які уповільнюють ріст бактерій, що викликають запах.

Підходить людям, які не страждають від надмірного потовиділення.

Зазвичай не містить алюмінію.

Може бути на основі натуральних інгредієнтів.

Доктор Кіг зауважив, що дезодорант не блокує так звані потові протоки, тож під час потовиділення ви відчуватимете вологу під пахвами, а ароматичні речовини у складі дезодоранту блокуватимуть запах поту.

Як працює антиперспірант:

Містить солі алюмінію, які блокують потові протоки, зменшуючи або зупиняючи потовиділення.

Ефективно усуває запах тіла, пов'язаний з потом.

Необхідний людям, які страждають від гіпергідрозу (надмірного потовиділення).

Може містити інші інгредієнти, наприклад, ароматизатори, антибактеріальні речовини.

Деякі люди вважають, що регулярне використання антиперспірантів може бути шкідливим, адже алюміній може накопичуватися в організмі.

Докторка Залка зауважила, що усі антиперспіранти містять певний тип сполук алюмінієвої солі — звичайні включають алюміній хлоргідрат, алюміній цирконій і алюміній хлорид. Ці речовини блокують потові протоки, утворюючи пробку при змішуванні з краплями поту, тим самим запобігаючи потовиділенню. Відтік поту ускладнюється, а шкіра залишається сухою.

Знання відмінностей між дезодорантами та антиперспірантами може допомогти вам вирішити, який продукт використовувати та з якою метою. Хоча дезодорант — це термін, який використовується постійно, не все, що ви проводите під пахвами, насправді є дезодорантом.

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