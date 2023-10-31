Дев'ять поширених помилок під час прибирання, через які у вашому домі з'являються павуки

Чому з'являються павуки в домі - причини появи павуків у домі

Під час прибирання ви, звісно, хочете зробити свою оселю чистою та ароматною. Зменшивши безлад, ви також можете захиститися від появи павуків.

Експерти з боротьби зі шкідниками кажуть, що те, як ви підтримуєте речі в чистоті й порядку, може вплинути на появу комах, зокрема павуків. Але деякі речі не можна робити під час прибирання, пише Best Life.

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1. Фрукти приваблюють комах

Навіть якщо ви не плануєте їсти його відразу, ви можете добре промити фрукти, коли приносите їх додому.

"Крім того, що фрукти приваблюють мух, вони також приваблюють павуків", – розповів Джордан Фостер, експерт зі шкідників у Fantastic Pest Control.

За її словами, комахи вважають виноград особливо захоплюючим, тому павуки, швидше за все, плетуть павутину між ним та навколо. Добре почистіть свої фрукти після покупки в супермаркеті, щоб бути в безпеці.

2. Корм для домашніх тварин

Якщо залишити їжу вашого улюбленця на підлозі, це стане привабливим місцем для комах та жуків, а там, де є жуки, незабаром за ними послідують і павуки.

"Якщо у вас є домашня тварина, регулярно мийте її миску з їжею. Крім того, зберігайте корм для домашніх тварин у герметичних контейнерах", – каже Фостер.

3. У вас вдома вже є інші комахи

Якщо у вас вдома дзижчать мухи, мурахи в цукорниці, то, швидше за все, у вас також є проблеми з павуками.

"Однією з найпоширеніших, але менш відомих звичок, які приваблюють павуків у ваш дім, є наявність інших комах у вашому домі", – каже експерт із прибирання та організації Стефан Букур.

За його словами, павуки люблять їсти цих інших комах, тому їх наявність у вашому домі, безумовно, привабить більше павуків. Якщо ви найбільше не любите павуків, вам, можливо, доведеться позбутися й інших комах, щоб запобігти поверненню павуків.

4. Використання сміттєвих баків без кришки

Відкритий сміттєвий бак на вашій кухні може бути причиною появи павуків домі.

"Павуки із задоволенням їдять комах, які харчуються залишками їжі та відходами", — пояснив ентомолог і експерт із боротьби зі шкідниками Раян Сміт. Він порадив викидати домашнє сміття належним чином.

5. Не витираєте поверхні на кухні після приготування їжі

Якщо ви не маєте звички витирати стільниці або прибирати сміття з плити після приготування їжі, ви можете привабити павуків. Візьміть за звичку одразу прибирати після їди, щоб павуки та їх жертви не зайняли вашу кухню додому.

6. Нехтування очищенням водостоків

Якщо ви помічаєте у своєму домі більше павуків, ніж зазвичай, ви можете поглянути на свої водостоки та труби. Павуки не обов’язково люблять там жити, але вони дуже часто використовують їх, щоб проникнути в будинок.

7. Залишення одягу та інших речей на підлозі

Ця купа білизни на вашій підлозі — це більше, ніж просто небезпека спіткнутися. Це також найкраще місце для павуків, які можуть закопуватися в речі в пошуку поживи.

8. Ваші кімнатні рослини розростаються

Обрізка кімнатних рослин – чудовий спосіб не дати павукам ховатися в них. Якщо у вас багато рослин у горщиках і листя навколо будинку, де павуки люблять будувати мережі, настав час очистити та обрізати.

Експерти також радять уникати посадки рослин біля фундаменту вашого будинку, оскільки павуки, які ховаються в рослинах, можуть пробиратись в приміщення через щілини навколо вікон.

9. Безлад навколо.

Найбільше, що може зробити будь-хто, щоб запобігти появі павуків у своєму домі, – це регулярно наводити порядок, витираючи пил від дрібничок або прибираючи безлад. Павуки люблять ховатися за речами, тому витирання пилу та боротьба з безладом – два важливі способи усунути та запобігти павукам".

Нагадаємо, що фахівці зі шкідників розповіли про речі, які стануть магнітом для молі. Але ви можете цього уникнути, знаючи кілька корисних порад.

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