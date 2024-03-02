Діти будуть в захваті: рецепт лимонного мілкшейку за 2 хвилини
Діти будуть в захваті: рецепт лимонного мілкшейку за 2 хвилини
Коли раптом захотілося солодощів, можна швидко влаштувати собі свято – приготувати смачний цитрусовий шейк. Для цього знадобиться занурювальний блендер і кілька продуктів.
Якщо в морозилці нема морозива – не біда. Просто замість шейку вийде менш калорійний лимонно-молочний коктейль. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- 240 мл молока 3,2%
- 1 ч.л. цукру
- 20 мл лимонного соку
- 100 г ванільного морозива
Приготування:
- Вичавити сік з 1/4 лимона.
- У склянку блендера влити молоко, додати лимонний сік, цукор і морозиво.
- Збивати на високій швидкості 30 секунд.
- Перелити в склянку і подавати!
Смачного! Цей лимонний шейк створить святковий настрій за 2 хвилини.
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