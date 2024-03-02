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Рецепти

Діти будуть в захваті: рецепт лимонного мілкшейку за 2 хвилини

Ціхоцька Марія

Діти будуть в захваті: рецепт лимонного мілкшейку за 2 хвилини

Коли раптом захотілося солодощів, можна швидко влаштувати собі свято – приготувати смачний цитрусовий шейк. Для цього знадобиться занурювальний блендер і кілька продуктів.

Якщо в морозилці нема морозива – не біда. Просто замість шейку вийде менш калорійний лимонно-молочний коктейль. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

  • 240 мл молока 3,2%
  • 1 ч.л. цукру
  • 20 мл лимонного соку
  • 100 г ванільного морозива

Приготування:

  1. Вичавити сік з 1/4 лимона.
  2. У склянку блендера влити молоко, додати лимонний сік, цукор і морозиво.
  3. Збивати на високій швидкості 30 секунд.
  4. Перелити в склянку і подавати!

Смачного! Цей лимонний шейк створить святковий настрій за 2 хвилини.

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