Діти будуть в захваті: рецепт лимонного мілкшейку за 2 хвилини

Коли раптом захотілося солодощів, можна швидко влаштувати собі свято – приготувати смачний цитрусовий шейк. Для цього знадобиться занурювальний блендер і кілька продуктів.

Якщо в морозилці нема морозива – не біда. Просто замість шейку вийде менш калорійний лимонно-молочний коктейль. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

240 мл молока 3,2%

1 ч.л. цукру

20 мл лимонного соку

100 г ванільного морозива

Приготування:

Вичавити сік з 1/4 лимона. У склянку блендера влити молоко, додати лимонний сік, цукор і морозиво. Збивати на високій швидкості 30 секунд. Перелити в склянку і подавати!

Смачного! Цей лимонний шейк створить святковий настрій за 2 хвилини.

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