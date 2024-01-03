Діти будуть в захваті: Як приготувати корисний та оригінальний сніданок

Як приготувати пшоняний пудинг, фритату із зеленим горошком та краківські сирники.

Змусити дитину снідати – це непросте завдання. Особливо, якщо дитина вибаглива в їжі. Але це не означає, що сніданок повинен бути нудним і нецікавим.

Насправді можна приготувати багато смачних і корисних страв, які сподобаються навіть найвибагливішим малятам. На сайті smachno.ua три рецепти сніданків, які обов'язково сподобаються вашим дітям.

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Пшоняний пудинг з ягодами

Цей пудинг – це відмінний спосіб зацікавити дитину пшоном. Він ніжний, солодкий і має яскравий аромат.

Інгредієнти:

150 г пшона

300 г бісквітного печива

1 л молока

100 г цукру

1 пакетик ванільного цукру

1 пакетик суміші для пудингу

2 жовтки

Цукрова пудра, ягоди для прикраси

Приготування:

Перетріть бісквітне печиво в дрібну крихту. Деко або прямокутну форму засстеліть харчовою плівкою і викладіть половину крихти. У каструлю налийте 800 мл молока, додайте цукор і ванільний цукор і доведіть до кипіння. 200 мл молока влийте в окрему місткість, додайте жовтки і суміш для пудингу і перемішайте. Влийте суміш з жовтками в молоко в каструлі і активно помішуйте до кипіння. Після закипання додайте пшоно і варіть на маленькому вогні протягом 10 хвилин. Зніміть кашу з вогню, охолодіть її і збийте блендером. Вилийте масу на крихту бісквітного печива, розрівняйте і присипте рештою крихти. Прикрасіть страву ягодами і подавайте до столу.

Фритата з зеленим горошком і броколі

Ця фритата – це смачний і ситний сніданок, який зарядить дитину енергією на весь день.

Інгредієнти:

8 яєць

1 невеликий качан броколі

100 г свіжозамороженого горошку

50 г сиру

50 г вершкового масла

Сіль, перець, мелена паприка за смаком

Зелень за смаком

Приготування:

Брокколі розріжте на невеликі суцвіття і залийте окропом на 3 хвилини. Зелений горошок залийте окропом на 2 хвилини. Броколі і горошок обсмажте на вершковому маслі протягом 2 хвилин. Збийте яйця в окремій місткості, додайте спеції, сіль і зелень. Додайте яєчну суміш до броколі і горошку і тримати на вогні, поки страва не почне густіти. Посипте фритату тертим сиром і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 5-8 хвилин. Подавайте страву гарячою.

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Краківські сирники

Ці сирники – це справжня класика української кухні. Вони ніжні, смачні і дуже корисні.

Інгредієнти:

500 г домашнього сиру

1 яйце

1 жовток

20 г вершкового масла

1 ч. л. ванільного цукру

1 ст. л. цукрової пудри

1/2 ст. л. тертої цедри лимона

3 ст. л. борошна

Олія для смаження

Приготування:

Розтопіть вершкове масло. У мисці перетріть сир із жовтком, додайте цукрову пудру, ванільний цукор, цедру лимона та розтоплене масло. Вимішайте сирну масу та поступово додавайте борошно, ретельно перемішуючи. На сковорідку влийте трохи олії для смажіння, формуйте сир у кульки та смаж з усіх сторін до золотавого кольору. Подавати сирники можна зі сметаною або улюбленим варенням.

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