Діти будуть у захваті: як приготувати мильні бульбашки, які довго не лопаются, у домашніх умовах
Діти будуть у захваті: як приготувати мильні бульбашки, які довго не лопаются, у домашніх умовах
Мильні бульбашки - це не просто дитяча забава, а справжня магія, яка захоплює людей будь-якого віку. Здивуйте своїх дітей незвичайними мильними бульбашками, які стрибають, як у цирковому шоу!
Їх дуже просто зробити. Крім того, є секрети, які дозволять їм довше не лопати. Про це пише Телеграф.
Секрет "стрибаючих" бульбашок:
- Інгредієнти:
- Соломинка для коктейлів
- Рідина для миття посуду
- Вода
- Цукрова пудра
- Приготування:
- Розріжте кінчик соломинки на 4 частини.
- Змішайте 1 столову ложку рідини для миття посуду, 4 столові ложки води та 2 чайні ложки цукрової пудри.
- Зануріть розрізаний кінчик соломинки в рідину і надуйте бульбашку.
Додайте гліцерин для більших і стійкіших бульбашок:
- Інгредієнти:
- Вода
- Гліцерин
- Рідина для миття посуду або рідке мило
- Приготування:
- Змішайте воду з гліцерином у співвідношенні 1:10.
- Додайте рідину для миття посуду або рідке мило.
- За бажанням, потримайте суміш у холодильнику перед використанням.
Ці прості лайфхаки допоможуть вам влаштувати для своїх дітей незабутні веселощі!
Нагадаємо, вчені створили "довгострокові" мильні бульбашки.
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