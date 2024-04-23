Дешеве добриво для багатого врожаю: як підживити кущі малини за допомогою відходів
Хочете, щоб ваша малина ломилася від ягід? Вам потрібні не лише догляд, але й правильне підживлення. Підгодуйте її навесні органікою.
Дотримуйтесь цих простих порад, якими поділились на сайті ТСН, і ваша малина обов'язково порадує вас багатим та щедрим врожаєм.
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Чим підживити малину:
- Настій з бур'янів: подрібніть бур'яни (без коріння), залийте водою, настоюйте 7 днів, розведіть 1:5 і полийте кущі.
- Дріжджі: розчиніть пакетик дріжджів з 2-3 ст. л. цукру у відрі води, дайте настоятися, розведіть 1:5 і полийте малину.
- Коров'як: розведіть 1 частину коров'яку з 10 частинами води, полийте кущі (1 л на кущ).
- Пташиний послід: розведіть 1 частину посліду з 20 частинами води, полийте кущі (1 л на кущ).
- Деревна зола: 600 г золи настоюйте у 10 л води 24 години, потім полийте кущі (2 л на кущ).
Умови для рясного врожаю:
- Слабокислий, пухкий, родючий, зволожений ґрунт.
- Сонячна простора ділянка.
- Обрізка кущів 1-2 рази на рік.
- Опора для кущів.
- Полив 2 рази на тиждень у спеку.
- Прополка бур'янів.
Нагадаємо, садівники порадили, як потрібно доглядати за малиною, щоб вона краще плодила й не хворіла.
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