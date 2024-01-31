Дешевий засіб видалить жир з духовки: Забудьте про агресивну хімію

Духові шафи можуть швидко стати брудними через залишки їжі, жир і бруд. Позбутися останнього може бути особливо важко.

Однак експерти радять чистити духовки природними методами, а не агресивними хімікатами. Про це повідомляє Express.co.uk.

Важливо уникати агресивних хімікатів під час чищення печей, оскільки вони контактують з їжею. Для очищення можна використовувати білий оцет та харчову соду.

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Видаліть будь-які залишки їжі, які можуть залишитися на решітках або розкидані на дні духовки. Потім покрийте дно духовки та решітки харчовою содою, а потім налийте зверху невелику кількість оцту, доки не утвориться піна, яка знищить будь-який жирний наліт. Залиште на 20 хвилин, а потім просто протріть.

Крім того, можна використовувати суміш оцту та лимонного соку, розпорошивши її на поверхні духовки, залишивши на 15-20 хвилин, потім почистивши та витерши залишки.

Нагадаємо, що експерти з ремонту побутової техніки застерігають: якщо вчасно не чистити та не мити витяжку, вона може зламатися, або почати працювати у половину своїх можливостей. Адже жирний наліт забиває решітки, фільтри та двигун пристрою.

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