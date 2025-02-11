День святого Валентина: надихаючі картинки та привітання для вашої коханої людини українською мовою

Попри всі труднощі та переживання, важливо знаходити час для радості та свята в своєму житті і серці. Навіть якщо ви не маєте пари чи вважаєте, що святкувати День святого Валентина не є актуальним, атмосфера любові, романтики та квітів точно не залишить вас байдужими.

День Валентина символізує кохання, радість, щасливі миті та довгоочікувані зустрічі. Це свято не тільки нагадує нам про важливість любові у всіх її формах, але й дає можливість оцінити значення цього найкращого почуття. UAportal підготував добірку найкращих привітань, побажань та повідомлень для цього особливого дня.

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Вітаю зі святом кохання! Нехай життя буде наповнене любов’ю, сміхом і радісними моментами. Нехай твої почуття будуть щирими, серце летить до найзаповітнішої мрії, а твоя друга половинка дарує підтримку та взаєморозуміння.

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Ти кохання всього мого життя, я дякую тобі за стільки любові та нескінченної радості! З Днем Святого Валентина! Твоя любов спроможна була наповнити цей світ дивами та красою. Нехай не буде перешкод та сварок, а кожен день приносить радість та нові відкриття.

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Кохання моє, ти – мій найбільший скарб! Дякую за твоє розуміння, підтримку та присутність. Разом ми подолаємо всі перешкоди та створимо щасливу історію вічного кохання.

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У твоїх обіймах я знайшов справжнє щастя. Люблю тебе до Місяця й назад! Бажаю тобі чудового Дня Святого Валентина, моя кохана, і вірю, що наступне свято ми зустрінемо разом, у мирній Україні.

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У цей день Святого Валентина я просто хочу нагадати, як сильно я тебе кохаю та ціную. Ти приносиш стільки щастя в моє життя! Поряд з тобою кожен день – свято. Дякую за підтримку та кохання.

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З Днем святого Валентина!

Хай горить любов нестримно,

Щоб від неї росли крила,

На душі було щасливо.

Хай кохає "половинка"

І дарує валентинки.

В серці хай палає пристрать

І приносить ласку й ніжність!

***

З Днем святого Валентина!

Хай любов вас не покине,

Буде в вас хай все для щастя:

І обставини, і настрій.

Хай із серця пісня лине

В День святого Валентина.

Хай кохання надихає,

Вогник в серці не згасає.

***

Кохання — це дар, його варто відчути.

Бажаю пізнати це диво сповна.

Воно феєричне, його не забути,

Без нього в житті навіть сенсу нема.

Кохайтесь, кохайте, даруйте кохання

І вдень, і вночі усім серцем любіть,

І в День всіх закоханих моє вітання

Нехай з найщирішим бажанням летить.

***

З Днем святого Валентина

Я тебе вітаю!

Щоб кохання, мов дитина,

Росло й розквітало!

Щастя, радості й любові,

Світлих днів, достатку,

Щоб усе було чудово,

А життя — мов казка!

***

З днем святого Валентина: привітання З днем святого Валентина: привітання

З днем святого Валентина: привітання З днем святого Валентина: привітання

Раніше ми розповідали, що не варто дарувати на День святого Валентина, щоб не зіпсувати свято.

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