День святого Валентина 2025: що не варто дарувати, щоб не зіпсувати свято

День святого Валентина, який традиційно святкують 14 лютого, вже наближається, і саме час подумати про подарунок для вашої половинки. Щоб не порушити гармонію у стосунках, варто з'ясувати, які презенти точно не варто дарувати на це свято.

Команда UAportal зібрали кілька важливих порад.

Найгірші подарунки для коханої на День святого Валентина

Гроші

Хоча гроші можуть бути практичним подарунком, на День святого Валентина вони не підходять. Такий вибір може створити враження, що ви не доклали зусиль, щоб дізнатися про бажання вашої половинки, не проявили креативності і не створили святкову атмосферу.

Подарункові сертифікати

Подарунковий сертифікат, як і гроші, може виглядати як швидкий і безпечний варіант, але він не підкреслює романтичність свята. Якщо ви хочете подарувати сертифікат, краще зробити це в інший день, а не на День закоханих.

Засоби особистої гігієни

Набори для догляду за собою – це ті речі, які людина може придбати сама в будь-який інший день. Тому краще уникати таких подарунків на День святого Валентина, адже ваш партнер може подумати, що ви натякаєте на його недостатню увагу до особистої гігієни. Крім того, можна не вгадати з вибором бренду чи аромату.

Речі для дому

Подарунки для дому підходять для будь-якого іншого свята, але не для Дня святого Валентина. Однак до основного подарунка можна додати красиві келихи для вина і сам напій, що підкреслить атмосферу свята.

Спортивний інвентар

Не варто дарувати партнеру спортивний інвентар, адже це може створити враження, що ви вважаєте його або її зайвою вагою. Щоб не образити кохану людину, краще уникати таких подарунків.

Подарунки для власних потреб

Ніколи не даруйте своїй другій половинці речі, які задовольняють ваші власні потреби або відповідають вашим інтересам. Такі подарунки можуть виглядати як натяк на те, що ви більше думаєте про себе, ніж про партнера.

Раніше ми розповідали, які подарунки не варто дарувати на Різдво і Новий рік.

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