День Святого Миколая 6 грудня: історія свята та традиції

6 грудня православні християни відзначають День святого Миколая Чудотворця. Це свято є одним із найулюбленіших у народі, особливо серед дітей.

За переказами, святитель Миколай був дуже добрим і милосердним чоловіком. Він допомагав бідним і нужденним, рятував від біди й нещастя. Тому він вважається покровителем дітей, моряків, мандрівників і всіх, хто потребує допомоги.

В Україні День святого Миколая має свої особливі традиції. Напередодні свята діти пишуть святому листи із проханням виконати їхні мрії. А зранку 6 грудня вони з нетерпінням зазирають під подушку, сподіваючись знайти там подарунки.

Вважається, що добрим і слухняним дітям Миколай Чудотворець кладе під подушку подарунки, а тим, хто погано поводився, – різочку. Тому діти намагаються не вередувати й гарно поводитися, аби отримати заповітний подарунок.

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Цього дня заведено відвідувати церкву й молитися святому Миколаю, просячи про добробут і заступництво.

Свято Миколая відкриває низку різдвяних і новорічних урочистостей. Зазвичай у цей день у містах України запалюють новорічну ялинку.

Заборони, які існують у День святого Миколая:

Не можна їсти м'ясо, яйця та інші продукти тваринного походження.

Не можна давати в борг.

Не можна займатися ремонтом, шити або прати.

Не варто відмовляти в допомозі тим, хто про неї попросить.

Не варто сваритися з близькими.

Не можна лаяти дітей.

Народні прикмети, пов'язані з Днем святого Миколая:

З'явився іній – наступного року вдасться зібрати багатий урожай.

Яка погода на Миколу зимового – таким буде день Микола весняний (22 травня).

Сніг іде – до урожаю пшениці, дощ – до урожаю капусти та огірків.

Ясна і холодна погода 6 грудня – буде багатий урожай влітку.

Скільки снігу на Миколу – стільки навесні буде трави.

Якщо в День святого Миколая стоїть холодна погода, то вся зима буде холодною, а якщо тепла – буде ясною і без сильних морозів.

Нехай День святого Миколая принесе вам і вашим близьким мир, радість і добро!

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