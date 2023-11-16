День студента 2023: коли святкують в Україні та традиції

17 листопада в Україні та в усьому світі відзначається День студента. Це свято має трагічну історію, але з часом перетворилося на веселе та безтурботне свято молоді.

Це свято було започатковане як данина пам'яті студентам, яких вбили та заарештували фашисти 1939 року.

Історія свята

28 жовтня 1939 року студенти та викладачі вийшли на демонстрацію на честь 21-ї річниці створення Чехословаччини, однак німецькі солдати розігнали мирну демонстрацію та розстріляли частину учасників ходи. Після цього інциденту студенти та викладачі почали влаштовувати ще масштабніші демонстрації, що тривали кілька днів.

Фашисти 17 листопада заарештували понад 1000 осіб зі студентських гуртожитків та відправили їх до концтабору. Дев'ятьох стратили, а Гітлер наказав закрити всі чехословацькі виші.

Після цих трагічних подій 1941 року в Лондоні на міжнародній зустрічі студентів країн, які боролися проти фашизму, було запропоновано встановити 17 листопада (дату масового арешту) – датою Міжнародного дня студента. В усьому світі відзначати цю дату стали пізніше, з 1946 року.

День студента в Україні

В Україну це свято прийшло у середині 90 років. Офіційно його почали відзначати лише 1999 року. І вже дуже багато років День студента – це не жалобний день чи день пам'яті, а свято всіх учнів вищих навчальних закладів.

Традиції Дня студента

В Україні зазвичай скорочують заняття та оголошують День студента – коротким навчальним днем. Проводять різноманітні культурні масові заходи, конкурси, семінари, зустрічі, лекції. А вечорами молодь збирається компаніями та вирушає на вечірки. Багато навчальних закладів мають свої цікаві традиції.

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