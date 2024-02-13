День подруги: найкращі привітання та картинки українською мовою

13 лютого, напередодні Дня святого Валентина, відзначають неофіційне свято – Міжнародний день жіночої дружби чи просто День подруг. Цей день – прекрасна можливість нагадати своїм подружкам про те, як ви їх любите та цінуєте.

Привітання з Днем подруги у віршах та прозі

Вітаю з Днем подруги! Будь здорова і щаслива! Міцно обіймаю тебе і цілую! Бажаю гармонії в житті! Нехай збуваються твої потаємні мрії і бажання, нехай життя наповнюється натхненням, відмінним настроєм і найяскравішими і прекрасними подіями!

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Вітаю з Днем подруги! Будь здорова і щаслива! Міцно обіймаю тебе і цілую! Бажаю гармонії в житті! Нехай збуваються твої потаємні мрії і бажання, нехай життя наповнюється натхненням, відмінним настроєм і найяскравішими і прекрасними подіями!

***

Мила подруга! Я не можу уявити своє життя без тебе. Вітаю тебе з Днем подруги! Нехай все те добро і підтримка, які ти випромінюєш, повернуться до тебе в стократному розмірі!

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Дружба жіноча різною буває,

Хтось роками дружить, а хто – то відразу втрачає,

А наша дружба міцніша у світі,

Наші долі в одну назавжди оповиті.

З Днем подруги, мила, тебе я вітаю,

Від щирого серця тобі я бажаю,

Радості, щастя, здоровою бути,

І дружбу нашу святу зберегти й не забути.

***

Дорога і улюблена подруга, прийми мої привітання! Спасибі тобі за твою щиру дружбу, за веселі дні і підтримку! Нехай все те добро і підтримка, які ти випромінюєш, повернуться до тебе в стократному розмірі.

Нагадаємо, ми вже писали про День студента – коли відзначаємо та цікаві привітання.

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