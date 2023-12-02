Робить обличчя круглішим та виділяє недоліки: 4 мінуси короткої стрижки, про які ви не задумувались

З коротким волоссям менше проблем, воно вимагає менше часу на укладку та загальний догляд. Але коротка стрижка також може створювати різноманітні труднощі. Про що саме йде мова, підкаже Ukr.Media.

Можна легко зіпсувати укладку

На думку фахівців, укладку на коротке волосся легше зіпсувати, особливо, якщо ви лягаєте спати з вологим волоссям. Дівчата із коротким волоссям добре знають, на що вони підписуються. Вранці ви витрачаєте більше часу на відновлення форми, інакше кажучи, коротке волосся потребує більше уваги для створення ідеального образу. Подумайте, чи готові ви витрачати стільки часу щодня.

Візуальне збільшення обличчя

Не всі враховують такий побічний ефект, але деякі короткі стрижки можуть зробити ваше обличчя візуально більшим. Майстер повинен враховувати форму вашого обличчя та попереджати вас про можливі наслідки. Наприклад, стрижка з прямими лініями може не підійти для квадратного обличчя, а об'ємні зачіски з рваними краями погано пасують круглому обличчю. Обговоріть всі ці тонкощі з фахівцем.

Підвищена увага до обличчя

Навіть якщо ви виберете підходящу коротку стрижку, пам'ятайте, що коротке волосся завжди привертає увагу до обличчя. Всі його частини, включаючи недосконалості шкіри, будуть більш помітними. Короткі стрижки концентрують увагу на носі, губах, очах та якості шкіри. Це також стосується вух і зони декольте. Якщо у вас є проблеми в цих областях, можливо, варто вибрати середню довжину волосся, що відволіче увагу від недоліків.

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Швидше забруднюється волосся

Коротке волосся слід мити частіше, оскільки воно забруднюється швидше. Лущення та жирність біля коренів стають помітнішими на короткому волоссі. Якщо ви зараз працюєте над якістю волосся, часте миття може виявитися перешкодою на вашому шляху до досягнення мети. У такому випадку варто відмовитися від короткої стрижки.

Нагадаємо, ми вже писали про стильні стрижки на коротке волосся. \

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