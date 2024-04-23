Чи дійсно шкідливо вживати овочі з нітратами

ЛЮДИ І НІТРАТИ

Про нітрати відомо, що вони дуже погані, від них пронос, алергії та рак.

"Все є отрута і все є ліки і лише доза робить отруту ліками, а ліки – отрутою, писав лікар древності Парацельс.

Коли нітратів забагато, то вони справді шкідливі,.

Проте не все так однозначно. У 1998 році була присуджена Нобелівська премія по фізіології та медицині за відкриття "молекури року" – оксиду азоту.

Оксид азоту -- є одним із найсильніших вазодилятаторів (допомагає розширювати судини) та регуляторів тонусу судин, зменшує ризик утворення тромбів, покращує передачу сигналів між нервовими клітинами.

І навіть інтимне життя не обійшов окис азоту, оскільки необхідний для ерекції.

Окис азоту збільшує здатність мітохондрій (так званих енергетичних станцій клітин) виробляти АТФ (енергію).

Процес отримання та ефективної дії оксиду азоту а організмі відбувається за допомогою бактерій, які живуть в ротовій порожнині.

Але знову згадаємо мудрого Парацельса і про вплив дози.

Ранні овочі багаті нітратами і їхня надмірна кількість можу бути токсичною та спричинювати порушення транспортування кисню., ознаками якого можуть бути нудота, блювота, діарея.