Чи справді мед може зіпсуватися: що каже наука

Мед – це натуральний продукт, який виробляють бджоли з нектару квітів. Він має багато корисних властивостей і використовується в кулінарії, медицині та косметології.

Одним з найцікавіших фактів про мед є те, що він практично не псується. Звичайно, якщо його зберігати в правильних умовах. Що робить мед таким довговічним, пояснило видання IFLScience.

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Основними факторами, які сприяють довговічності меду, є наступні:

Мед має слабокисле середовище з рН близько 3,9. Це середовище несприятливе для розвитку бактерій і грибків.

Мед містить близько 80% цукру. Цукор має високий осмотичний тиск, який витягує воду з мікробних клітин, зупиняючи їх ріст і розмноження.

Мед містить лише близько 18% води. Цей низький вміст води також перешкоджає бродінню та розкладанню меду.

Чи може мед зіпсуватися

Так, мед може зіпсуватися, якщо зберігати його в неправильних умовах. Основними факторами, які можуть призвести до псування меду, є:

Контакт з вологою. Волога може сприяти росту мікроорганізмів. Тому важливо зберігати мед в герметичному контейнері в сухому місці. Забруднення. Мед може бути забруднений пилом, брудом або травним трактом бджіл. Ці забруднювачі можуть містити бактерії, які можуть привести до псування меду. Збір нектару з токсичних рослин. Якщо мед був зібраний з нектару рослин, що містять рослинні токсини, він може бути токсичним для людини.

Що відбувається з медом з часом?

З часом мед може кристалізуватися. Це відбувається, коли цукор і вода в меді розділяються. Кристалізація відбувається швидше, якщо мед зберігається при низьких температурах. Кристалізований мед стає блідішим, непрозорішим і твердішим, ніж звичайний мед. Він також виділяє більше води під час процесу кристалізації, що трохи збільшує ризик бродіння.

Як зберігати мед, щоб він зберігався якомога довше?

Щоб мед зберігався якомога довше, важливо зберігати його у сухому місці та у герметичному контейнері. Мед зберігають при кімнатній температурі або в холодильнику.

Якщо ви будете дотримуватися цих простих правил, ваш мед буде зберігатися в хорошому стані протягом багатьох років.

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