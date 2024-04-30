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Здоров'я

Дефіцит яких нутрієнтів може призвести до депресії

Тетяна Фіалкова

Дефіцит яких нутрієнтів може призвести до депресії
Дефіцит яких нутрієнтів може призвести до депресії

Хронічний дефіцит цинку може призводити до депресії. Цинк знаходиться у великих концентраціях у мозку і активно витрачається нервовою системою та бере участь у метаболізмі серотоніну.

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Послеродовые депрессии также часто связаны с дефицитом цинка и избытком меди.

Дефицит витамина Д.

Исследования показывают, что у пациентов с депрессиями более низкая плотность костной ткани и высокая частота переломов бедренной кости. Как тут не вспомнить библейское: "унылый дух сушит кости".

Дефицит фолиевой кислоты также зачастую сопровождает депрессии. При дефиците ФК происходит нарушение выработки гормонов сератонина и норадреналина.

Что интересно, по этой причине в 90% случаев у таких пациентов бывает резистентность к терапии антидепрессантами!

Прием 5-НТР, помимо депрессий, снижает интенсивность панических атак, нездоровый аппетит в вечернее время (так как он нередко связан с вечерним дефицитом серотонина) и активизирует кишечную моторику (полезен при некоторых видах запоров).

В случае лечения депрессии принимать препарат лучше утром и днем, а не перед сном (как при решении вопроса с качеством сна).

Прием EPA-DHA улучшает метаболизм серотонина и дофамина в нейронах. У пациентов с депрессиями индекс омега-3 всегда снижен, а низкий уровень DHA и омега-3 кислот, на фоне высокого уровня омега-6 – доказанный фактор риска развития депрессий.

Прием пробиотиков доказано повышает конгнитивные функции, снижает "расходование" организмом стройматериалов для серотонина. Пробиотики являются важной частью вспомогательной терапии депрессивных состояний.

Обязательный прием витамина С и магния – также важные нутриенты в терапевтической схеме при депрессии.

Существуют продукты, которые при исходно поврежденном кишечнике могут оказывать нейротоксичный эффект на головной мозг и вызывать ослабление памяти, "туман в голове", рассеянность, головные боли, депрессивные состояния.

Основное из этого списка:

  • конечные продукты гликации (сладкое в первую очередь)
  • избыток омега 6 ПНЖК
  • трансжиры и насыщенные жиры
  • аспартам и глютамат натрия
  • глютен
  • казеин (белок молочных продуктов).

Джерело:instagram.com

Здоров'я