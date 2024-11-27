ДБР затримало працівників одеського ТЦК, які вимагали тисячі доларів на блок-постах

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) на вимаганні хабарів. За даними ДБР, посадовці ТЦК зупиняли чоловіків на блокпостах Одещини, записували їхні персональні дані й погрожували примусовою доставкою до центру для мобілізації.

"За $4500 посадовці обіцяли звільнити чоловіків від мобілізації та допомогти з оформленням відстрочки. У разі відмови погрожували оголошенням у розшук", — йдеться в заяві. Про це відомство повідомило 25 листопада.

21 листопада одного з посередників затримали під час отримання хабаря. Йому висунули підозру за фактом одержання неправомірної вигоди.

Крім того, під час обшуків у помешканні одного з фігурантів справи той дістав табельну зброю й погрожував співробітникам ДБР. Його затримали та висунули підозру в замаху на вбивство правоохоронців, за що передбачено до довічного ув’язнення.

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Після запровадження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні правоохоронні органи регулярно викривають схеми ухилення від призову.

Зокрема, у жовтні стало відомо про підозри проти керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина. У них вилучили майже 6 мільйонів доларів у різних валютах, які, ймовірно, були отримані за незаконне оформлення інвалідності для ухилення від мобілізації.

ДБР наголошує на рішучості боротися з корупцією у військових структурах.

Нагадаємо, правоохоронці викрили працівників МСЕК Одеси на схемі заробітку на ухилянтах.

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