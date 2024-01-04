Дають мало тепла та забруднюють піч: Які породи дерева краще не рубати на дрова
Якщо ви плануєте топити будинок дровами, важливо вибрати правильні дрова. Не всі дрова підходять для закритих просторів, і деякі з них можуть бути навіть небезпечними.
Вибір правильних дров для печі важливий для забезпечення ефективного опалення та безпеки вашого будинку. Вибирайте дрова з високою тепловіддачею, низьким вмістом вологи та смоли, а також мінімальним димоутворенням, пише Cozilogs.
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Які властивості мають бути у дров для печі
Ось деякі властивості, на які слід звернути увагу при виборі дров для печі:
- Щільність. Щільна деревина горить повільніше і дає більше тепла.
- Легке розпалювання. Добре, якщо дрова легко розпалювати, навіть якщо вони вологі.
- Теплова віддача. Теплова віддача – це кількість тепла, яку виділяє деревина під час горіння. Вибирайте дрова з високою тепловіддачею, щоб вони ефективно обігрівали ваш будинок.
- Низька зольність. Зола утворюється при спалюванні деревини. Чим менше золи утворюється, тим рідше вам доведеться чистити піч або камін.
- Низький вміст вологи. Волога деревина горить гірше і утворює більше диму. Вибирайте дрова з низьким вмістом вологи, щоб забезпечити ефективне горіння і зменшити димоутворення.
- Низьке іскроутворення. Іскри можуть бути небезпечними, особливо якщо у вас є діти або домашні тварини. Вибирайте дрова з низьким іскроутворенням, щоб зменшити ризик пожежі.
- Мінімум смоли. Смола може накопичуватися в димоході і призвести до пожежі. Вибирайте дрова з мінімальним вмістом смоли.
- Мінімальне димоутворення. Дим може бути шкідливим для здоров'я. Вибирайте дрова з мінімальним димоутворенням.
- Розмір. Вибирайте дрова, які відповідають розміру вашої печі або каміна. Занадто великі дрова можуть бути важко розпалювати, а занадто дрібні можуть швидко згоріти.
Яку деревину не можна спалювати в печі
Деякі види деревини не підходять для спалювання в печі з таких причин:
- Зелена деревина. Зелена деревина – це деревина, яка не до кінця висохла. Вона містить багато вологи, що може призвести до утворення креозоту в димоході.
- Зацвіла або гнила деревина. Зацвіла або гнила деревина містить шкідливі речовини, які можуть виділятися при спалюванні.
- Фанера, ДСП. Фанера, ДСП та інші подібні матеріали містять клей, який при спалюванні виділяє токсичні речовини.
- Оброблена деревина. Оброблена деревина, наприклад, деревина, покрита лаком, фарбою або захисним покриттям, також може виділяти шкідливі речовини при спалюванні.
- Хвойні породи дерев. Хвойні породи дерев містять багато смоли, яка може накопичуватися в димоході і призвести до пожежі.
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