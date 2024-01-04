Дають мало тепла та забруднюють піч: Які породи дерева краще не рубати на дрова

Якими дровами не можна топити піч

Якщо ви плануєте топити будинок дровами, важливо вибрати правильні дрова. Не всі дрова підходять для закритих просторів, і деякі з них можуть бути навіть небезпечними.

Вибір правильних дров для печі важливий для забезпечення ефективного опалення та безпеки вашого будинку. Вибирайте дрова з високою тепловіддачею, низьким вмістом вологи та смоли, а також мінімальним димоутворенням, пише Cozilogs.

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Які властивості мають бути у дров для печі

Ось деякі властивості, на які слід звернути увагу при виборі дров для печі:

Щільність . Щільна деревина горить повільніше і дає більше тепла.

. Щільна деревина горить повільніше і дає більше тепла. Легке розпалювання . Добре, якщо дрова легко розпалювати, навіть якщо вони вологі.

. Добре, якщо дрова легко розпалювати, навіть якщо вони вологі. Теплова віддача . Теплова віддача – це кількість тепла, яку виділяє деревина під час горіння. Вибирайте дрова з високою тепловіддачею, щоб вони ефективно обігрівали ваш будинок.

. Теплова віддача – це кількість тепла, яку виділяє деревина під час горіння. Вибирайте дрова з високою тепловіддачею, щоб вони ефективно обігрівали ваш будинок. Низька зольність. Зола утворюється при спалюванні деревини. Чим менше золи утворюється, тим рідше вам доведеться чистити піч або камін.

Низький вміст вологи . Волога деревина горить гірше і утворює більше диму. Вибирайте дрова з низьким вмістом вологи, щоб забезпечити ефективне горіння і зменшити димоутворення.

. Волога деревина горить гірше і утворює більше диму. Вибирайте дрова з низьким вмістом вологи, щоб забезпечити ефективне горіння і зменшити димоутворення. Низьке іскроутворення . Іскри можуть бути небезпечними, особливо якщо у вас є діти або домашні тварини. Вибирайте дрова з низьким іскроутворенням, щоб зменшити ризик пожежі.

. Іскри можуть бути небезпечними, особливо якщо у вас є діти або домашні тварини. Вибирайте дрова з низьким іскроутворенням, щоб зменшити ризик пожежі. Мінімум смоли. Смола може накопичуватися в димоході і призвести до пожежі. Вибирайте дрова з мінімальним вмістом смоли.

Мінімальне димоутворення . Дим може бути шкідливим для здоров'я. Вибирайте дрова з мінімальним димоутворенням.

. Дим може бути шкідливим для здоров'я. Вибирайте дрова з мінімальним димоутворенням. Розмір. Вибирайте дрова, які відповідають розміру вашої печі або каміна. Занадто великі дрова можуть бути важко розпалювати, а занадто дрібні можуть швидко згоріти.

Яку деревину не можна спалювати в печі

Деякі види деревини не підходять для спалювання в печі з таких причин:

Зелена деревина. Зелена деревина – це деревина, яка не до кінця висохла. Вона містить багато вологи, що може призвести до утворення креозоту в димоході.

Зацвіла або гнила деревина . Зацвіла або гнила деревина містить шкідливі речовини, які можуть виділятися при спалюванні.

. Зацвіла або гнила деревина містить шкідливі речовини, які можуть виділятися при спалюванні. Фанера, ДСП . Фанера, ДСП та інші подібні матеріали містять клей, який при спалюванні виділяє токсичні речовини.

. Фанера, ДСП та інші подібні матеріали містять клей, який при спалюванні виділяє токсичні речовини. Оброблена деревина . Оброблена деревина, наприклад, деревина, покрита лаком, фарбою або захисним покриттям, також може виділяти шкідливі речовини при спалюванні.

. Оброблена деревина, наприклад, деревина, покрита лаком, фарбою або захисним покриттям, також може виділяти шкідливі речовини при спалюванні. Хвойні породи дерев. Хвойні породи дерев містять багато смоли, яка може накопичуватися в димоході і призвести до пожежі.

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