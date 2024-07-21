Дачники назвали ключові години для поливу помідорів: отримаєте гарний врожай

Теплим літом помідори відносно легко вирощувати. За сприятливих умов вони дадуть гарні, соковиті плоди.

Однак час поливу рослини має великий вплив. На думку експертів, помідори варто поливати рано вранці, повідомляє Express.co.uk.

Це дозволить будь-якій волозі, яка потрапляє до листя, висохнути до денної спеки, і це може допомогти запобігти хворобам і опікам рослин.

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Якщо був рясний дощ, полив можна пропустити. В інших випадках помідори варто поливати раз на день. Скручування листя може бути ознакою того, що рослині не вистачає води.

Рослини томатів люблять перебувати на сонячному, але захищеному місці. Тому важливо обрати гарний варіант місця для посадки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали чим підгодувати помідори, щоб вони виросли великі та солодкі.

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