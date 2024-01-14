Дачники назвали чотири рослини, розсадою яких варто зайнятися до кінця січня

Січень – це час для підготовки розсади. Овочі, вирощені власноруч, будуть смачнішими за будь-які продукти, які можна придбати в супермаркетах.

Експерти назвали чотири овочі, для вирощування яких від садівників потрібно мінімум зусиль. Про це повідомляє Express.co.uk.

Помідори

Якщо ви хочете вирощувати помідори на підвіконні, вибирайте карликові і дрібноплідні сорти, вони займають менше місця. Для профілактики вірусних захворювань замочіть насіння на 20-30 хвилин в одновідсотковому розчині марганцівки, а потім промийте під холодною водою.

Перед посадкою варто перевірити насіння, замочивши їх у склянці води з чвертю чайної ложки солі. Неякісні спливуть наверх, тому можна їх викинути.

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При догляді за помідорами забезпечуйте їм помірну вологість і регулярний полив, а також ніколи не допускайте повного висихання ґрунту. Це особливо важливо при перших сходах і в період формування і дозрівання плодів.

Огірки

Варто вибирати самозапильні та ранньостиглі сорти. Насіння відбирають і обробляють так само, як і томатів.

Посадіть їх у невеликі стаканчики глибиною близько 1,5 см, присипте зверху землею, полийте теплою водою, а потім накрийте стаканчиком або поліетиленовим пакетом.

Щодня ненадовго знімайте мішок, щоб сприяти циркуляції повітря, якщо необхідно, і додавайте воду, щоб ґрунт не пересихав. Коли рослини проростуть, зніміть укриття та продовжуйте регулярний полив. Коли розсада досягне більшої зрілості, пересадіть її у великі ємності.

Редис

Виберіть вузький контейнер шириною з підвіконня і висотою від 15 до 18 см. Насіння замочіть у воді на 20-30 хвилин і висадіть у пухкий, багатий гумусом ґрунт.

Покладіть насіння на глибину від 1 до 1,5 см на відстані приблизно від 5 до 7 см одне від одного. Засипте насіння землею, полийте землю теплою водою, а горщик накрийте скляною ємністю або поліетиленовою плівкою до появи перших паростків.

Гострий перець

Карликовий і дрібнолистий перець буде рости у вигляді невеликого кущика. Проростіть насіння, поклавши їх на тарілку між двома шарами вологої бавовняної тканини, марлі або серветки.

Їх слід тримати у вологому середовищі, тому обприскуйте їх водою кілька разів на день протягом чотирьох-семи днів. Після появи сходів виберіть найздоровіші з розвиненими корінням і висадіть їх у горщик.

Помістіть саджанці коренем вниз на глибину приблизно 0,5 см і обережно засипте їх землею. Регулярно поливайте перець і забезпечуйте йому якомога більше світла.

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