Відчувати габарити авто: Як легко припаркуватись за 4 простих крока

Навіть досвідченим водіям іноді важко впоратися із завданням паралельного паркування. Використовуючи ці кроки, ви зможете швидко та легко впоратися з паркуванням, зберігаючи цілісність свого та оточуючих автомобілів.

З особливою увагою до деталей, видання CarWale пропонує простий лайфхак, який дозволяє припаркувати автомобіль всього за чотири кроки. Важливо вміти оцінювати розмір машини та паркувального місця.

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1 крок: Підготовка до маневру

Під'їжджайте паралельно до передньої машини на вільному місці, залишаючи інтервал не менше пів метра.

Увімкніть фари для зручності орієнтації та визначення відстані до переднього авто.

2 крок: Початок маневру

Переконайтеся, що поруч немає інших транспортних засобів та включіть задню швидкість.

Розвертайте кермо до кінця вправо та рушайте заднім ходом, використовуючи камеру заднього виду або дзеркала.

Продовжуйте рухатися, доки передні колеса вашого автомобіля не вирівняються з крайньою задньою частиною переднього авто, під кутом близько 45 градусів.

3 крок: Вирівнювання коліс

Обертайте кермо наліво для вирівнювання коліс, уникаючи зіткнення з іншими транспортними засобами.

Коли край вашої машини поруч із бампером переднього авто, повертайте кермо до максимуму вліво та продовжуйте їхати заднім ходом.

4 крок: Завершення маневру

Припиніть рух, вирівняйте колеса та переконайтеся, що автомобіль припаркований з можливістю виїхати зі стоянки.

При паркуванні на схилі повертайте колеса в бік тротуару для безпеки в разі відмови гальм.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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