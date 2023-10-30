Щоб тварина не нервувала: Як привчити цуценя залишатись вдома самому

Як привчити собаку залишатися вдома без господаря і не гавкати

Для багатьох власників домашніх тварин проблема тварини, яка не може залишатися сама, стає важливою та нагальною. Ця ситуація може викликати стрес як для тварини, так і для її власника. Існують кілька підходів, які допоможуть привчити тварину до самостійності та зменшити тривожність.

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Взявши інтерв'ю у ветеринарного лікаря Вікторії Шерстюк і кінолога Владислава Плахтія, видання pravda.com отримали корисну інформацію щодо цього питання. Підкреслено, що кожна тварина має свої особливості, і тому підхід до привчання до самостійності може відрізнятися. Однак є загальний принцип – поступовість та покроковий підхід.

Кінолог Владислав Плахтій зазначає, що тривожність тварини при залишенні самої може бути результатом її попереднього досвіду, або порушень соціалізації. Для кожної тварини ця тривожність виражається по-різному. Деякі тварини потребують більше уваги та соціалізації, тоді як інші можуть бути менш тривожними.

Кінолог рекомендує починати процес привчання до самостійності з поступових етапів. Перший етап включає в себе вправи зі смаколиками та створення позитивних асоціацій. Головною метою цього етапу є навчити тварину витримці та чеканню без тривожності. В цих вправах важливо, щоб власник знаходився на невеликій відстані від тварини, не допускаючи тривожних реакцій.

Другий етап полягає в створенні асоціацій з відходом господаря. В цьому випадку, власник імітує відхід, а потім повертається. Важливо, щоб собака звикла до ідеї, що господар завжди повертається. Цю вправу слід виконувати декілька разів поспіль, з кожним разом збільшуючи тривалість відходу.

Третій етап включає в себе імітацію різних дій, таких як вдягання, взування, стукіт ключів, та вихід з дверей. Мета цього етапу - зменшити реакцію тварини на ці дії та навчити її залишатися спокійною під час відходу господаря.

Важливо пам'ятати, що привчання тварини до самостійності вимагає терпіння та поступового підходу. Іноді треба декілька днів, щоб досягти позитивних результатів. Постійна увага та любов до тварини також є важливими чинниками, які сприяють зменшенню її тривожності.

Що стосується годування, то експерти рекомендують годувати собаку двічі на день - вранці та ввечері, що дозволить уникнути проблем із залишенням їжі вдень, а лише залишити миску з водою.

Важливо зауважити, що закон України забороняє залишати собаку прив'язаною в громадських місцях, тому рекомендується виконувати вправи на майданчиках для вигулу тварин.

Загалом, привчання тварини до самостійності вимагає часу та терпіння, але з правильним підходом і ласкою, ця тривожність може бути подолана.

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